Хорошее завершение недели: в Мариуполе горит база оккупантов

Днем 13 августа в пока захваченном Мариуполе Донецкой области горит база российских оккупантов.

Об этом сообщил советник городского главы Петр Андрющенко.

По словам советника мэра, базу оккупантов подожгли представители мариупольского сопротивления.

– Хорошее завершение недели, – прокомментировал “бавовну” в пока оккупированном городе Петр Андрющенко.

Напомним, что в течение ночи 13 августа во временно оккупированных Олешках Херсонской области было уничтожено два склада с боекомплектом.

Кроме того, зафиксировано попадание по месту скопления российских захватчиков.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 536-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Петр Андрющенко, Маріуполь. Спротив

Фото: Маріуполь. Спротив

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