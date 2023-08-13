Хорошее завершение недели: в Мариуполе горит база оккупантов
Днем 13 августа в пока захваченном Мариуполе Донецкой области горит база российских оккупантов.
Об этом сообщил советник городского главы Петр Андрющенко.
По словам советника мэра, базу оккупантов подожгли представители мариупольского сопротивления.
– Хорошее завершение недели, – прокомментировал “бавовну” в пока оккупированном городе Петр Андрющенко.
Напомним, что в течение ночи 13 августа во временно оккупированных Олешках Херсонской области было уничтожено два склада с боекомплектом.
Кроме того, зафиксировано попадание по месту скопления российских захватчиков.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 536-е сутки.
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Источник: Петр Андрющенко, Маріуполь. Спротив
Фото: Маріуполь. Спротив
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко