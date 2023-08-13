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Татьяна Забожко, редактор ленты

Хорошее завершение недели: в Мариуполе горит база оккупантов

Пожежа на базі окупантів у Маріуполі 13 серпня 2023

Днем 13 августа в пока захваченном Мариуполе Донецкой области горит база российских оккупантов.

Об этом сообщил советник городского главы Петр Андрющенко.

По словам советника мэра, базу оккупантов подожгли представители мариупольского сопротивления.

– Хорошее завершение недели, – прокомментировал “бавовну” в пока оккупированном городе Петр Андрющенко.

Напомним, что в течение ночи 13 августа во временно оккупированных Олешках Херсонской области было уничтожено два склада с боекомплектом.

Кроме того, зафиксировано попадание по месту скопления российских захватчиков.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 536-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Петр Андрющенко, Маріуполь. Спротив

Фото: Маріуполь. Спротив

Взрыв, Донецкая область, Мариуполь
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Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
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