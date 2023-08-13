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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Файне завершення тижня: у Маріуполі горить база окупантів

Пожежа на базі окупантів у Маріуполі 13 серпня 2023

Удень 13 серпня в поки що захопленому Маріуполі Донецької області горить база російських окупантів.

Про подію повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

За словами радника мера, базу окупантів підпалили представники маріупольського спротиву.

– Файне завершення тижня, – прокоментував “бавовну” в поки що окупованому місті Петро Андрющенко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 536-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Петро Андрющенко, Маріуполь. Спротив

Фото: Маріуполь. Спротив

Вибух, Донецька область, Маріуполь
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