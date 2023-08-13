Файне завершення тижня: у Маріуполі горить база окупантів
Удень 13 серпня в поки що захопленому Маріуполі Донецької області горить база російських окупантів.
Про подію повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
За словами радника мера, базу окупантів підпалили представники маріупольського спротиву.
– Файне завершення тижня, – прокоментував “бавовну” в поки що окупованому місті Петро Андрющенко.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 536-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Петро Андрющенко, Маріуполь. Спротив
Фото: Маріуполь. Спротив
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко