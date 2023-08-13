Повреждены 12 домов, есть раненые: РФ снова атаковала Херсонскую область
Российская армия вечером атаковала Херсонскую область.
Об этом сообщила Херсонская ОВА.
В Белозерке из-за авиаудара и артиллерийских обстрелов повреждены по меньшей мере двенадцать домов. Ранения получили 31-летняя женщина и мужчина, им оказывают медицинскую помощь.
На Одрадокаменку россияне сбросили три управляемые авиабомбы. Разрушениям подверглись несколько домов, пострадавших среди гражданских нет.
Напомним, что 13 августа российские войска обстреляли Херсонскую область, в результате чего пострадали 20 человек, среди которых семь погибших людей.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 536-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Херсонская ОВА
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко