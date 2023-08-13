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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Повреждены 12 домов, есть раненые: РФ снова атаковала Херсонскую область

Повреждены 12 домов, есть раненые: РФ снова атаковала Херсонскую область

Российская армия вечером атаковала Херсонскую область.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

В Белозерке из-за авиаудара и артиллерийских обстрелов повреждены по меньшей мере двенадцать домов. Ранения получили 31-летняя женщина и мужчина, им оказывают медицинскую помощь.

На Одрадокаменку россияне сбросили три управляемые авиабомбы. Разрушениям подверглись несколько домов, пострадавших среди гражданских нет.

Повреждены 12 домов, есть раненые: РФ снова атаковала Херсонскую область
Повреждены 12 домов, есть раненые: РФ снова атаковала Херсонскую область
Повреждены 12 домов, есть раненые: РФ снова атаковала Херсонскую область
Повреждены 12 домов, есть раненые: РФ снова атаковала Херсонскую область
Повреждены 12 домов, есть раненые: РФ снова атаковала Херсонскую область
Повреждены 12 домов, есть раненые: РФ снова атаковала Херсонскую область
Повреждены 12 домов, есть раненые: РФ снова атаковала Херсонскую область
Повреждены 12 домов, есть раненые: РФ снова атаковала Херсонскую область

Напомним, что 13 августа российские войска обстреляли Херсонскую область, в результате чего пострадали 20 человек, среди которых семь погибших людей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 536-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Херсонская ОВА

Война в Украине, Російська агресія, Херсонская область
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