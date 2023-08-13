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Юлия Захарченко, редактор ленты

13 раненых и семеро погибших: российские войска обстреляли Херсонскую область

13 раненых и семеро погибших: российские войска обстреляли Херсонскую область
Фото: МВД

В Херсонской области после вражеских обстрелов вспыхнули пожары в жилых домах и гаражных помещениях. По состоянию на 17:00, пострадали 20 человек, среди которых семь погибших людей.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он заверил, что спасатели ликвидировали все пожары, несмотря на повторные обстрелы российских войск.

13 раненых и семеро погибших: российские войска обстреляли Херсонскую область

Фото: МВД

По данным МВД, пострадали по меньшей мере 20 человек, из которых семь погибших: пять человек в Широкой Балке и еще двое в Станиславе.

Известно о 13 раненых, в частности, по три человека в Херсоне и Бериславе, по двое жителей в Станиславе и Камышанах, по одному человеку в Велетенском, Золотой Балке и Новокаирах.

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Источник: МВД
Война в Украине, МВД, Новости Херсона, Пожар, Херсон, Херсонская область, Херсонщина
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