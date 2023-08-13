13 раненых и семеро погибших: российские войска обстреляли Херсонскую область
В Херсонской области после вражеских обстрелов вспыхнули пожары в жилых домах и гаражных помещениях. По состоянию на 17:00, пострадали 20 человек, среди которых семь погибших людей.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он заверил, что спасатели ликвидировали все пожары, несмотря на повторные обстрелы российских войск.
По данным МВД, пострадали по меньшей мере 20 человек, из которых семь погибших: пять человек в Широкой Балке и еще двое в Станиславе.
Известно о 13 раненых, в частности, по три человека в Херсоне и Бериславе, по двое жителей в Станиславе и Камышанах, по одному человеку в Велетенском, Золотой Балке и Новокаирах.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко