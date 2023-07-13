В Хмельницкой области парень изнасиловал и задушил 16-летнюю девушку за отказ познакомиться

В Хмельницкой области 21-летнего парня признали виновным в умышленном убийстве, соединенном с сексуальным насилием, кражей и похищением документа.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Прокуроры в суде доказали, что в июле 2022 года в Хмельницком осужденный увидел 16-летнюю девушку и пытался с ней познакомиться.

Получив отказ, парень вытащил из одежды шнуровку, накинул девушке на шею и силой потащил в сторону. Затем изнасиловал и задушил.

— Покидая место совершения преступления, фигурант похитил у потерпевшей телефон и банковскую карточку. Тело несовершеннолетней нашли вблизи недействующего железнодорожного переезда, — говорится в сообщении.

Парень проведет в тюрьме 14 лет. Также суд обязал его выплатить 1 млн грн родственникам убитой.

Ранее на Прикарпатье правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 9-летней девочки.

Источник : Офис генпрокурора

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