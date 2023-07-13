В Хмельницкой области парень изнасиловал и задушил 16-летнюю девушку за отказ познакомиться
В Хмельницкой области 21-летнего парня признали виновным в умышленном убийстве, соединенном с сексуальным насилием, кражей и похищением документа.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Прокуроры в суде доказали, что в июле 2022 года в Хмельницком осужденный увидел 16-летнюю девушку и пытался с ней познакомиться.
Получив отказ, парень вытащил из одежды шнуровку, накинул девушке на шею и силой потащил в сторону. Затем изнасиловал и задушил.
— Покидая место совершения преступления, фигурант похитил у потерпевшей телефон и банковскую карточку. Тело несовершеннолетней нашли вблизи недействующего железнодорожного переезда, — говорится в сообщении.
Парень проведет в тюрьме 14 лет. Также суд обязал его выплатить 1 млн грн родственникам убитой.
Ранее на Прикарпатье правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 9-летней девочки.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк