Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Срочно
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Срочно
Ударили по объекту инфраструктуры: россияне ночью запустили по Николаеву баллистические ракеты
Срочно
Взрыв неизвестного военного объекта в Запорожье: пострадало уже 18 человек, среди них — 6 детей
Повез семью в лес на чернику: на Житомирщине мужчина наехал на мину
Происшествия
Бедрак Виктория, редактор ленты

В Хмельницкой области парень изнасиловал и задушил 16-летнюю девушку за отказ познакомиться

В Хмельницкой области парень изнасиловал и задушил 16-летнюю девушку за отказ познакомиться
Фото: Depositphotos

В Хмельницкой области 21-летнего парня признали виновным в умышленном убийстве, соединенном с сексуальным насилием, кражей и похищением документа.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Прокуроры в суде доказали, что в июле 2022 года в Хмельницком осужденный увидел 16-летнюю девушку и пытался с ней познакомиться.

Получив отказ, парень вытащил из одежды шнуровку, накинул девушке на шею и силой потащил в сторону. Затем изнасиловал и задушил.

— Покидая место совершения преступления, фигурант похитил у потерпевшей телефон и банковскую карточку. Тело несовершеннолетней нашли вблизи недействующего железнодорожного переезда, — говорится в сообщении.

Парень проведет в тюрьме 14 лет. Также суд обязал его выплатить 1 млн грн родственникам убитой.

Ранее на Прикарпатье правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 9-летней девочки.

Читайте также
Во Львове мужчина и работники ТЦК подрались во время вручения повестки
В Хмельницкой области парень изнасиловал и задушил 16-летнюю девушку за отказ познакомиться

Источник: Офис генпрокурора
Убийство, Офис генпрокурора, Хмельницкая область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
В Хмельницкой области парень изнасиловал и задушил 16-летнюю девушку за отказ познакомиться
Бомбил Винницу Калибрами: в Краснодаре убили капитана подводной лодки Ржицкого
В Хмельницкой области парень изнасиловал и задушил 16-летнюю девушку за отказ познакомиться
Результатов теста на алкоголь до сих пор нет: что известно о ходе дела судьи Тандыра
В Хмельницкой области парень изнасиловал и задушил 16-летнюю девушку за отказ познакомиться
За 500 дней РФ убила в Украине более 10,5 тыс. гражданских и совершила 94 тыс. преступлений — ОГП
В Хмельницкой области парень изнасиловал и задушил 16-летнюю девушку за отказ познакомиться
Угрожая пистолетом, изнасиловал и ограбил: в Шепетовке мужчина напал на 10-классницу
В Хмельницкой области парень изнасиловал и задушил 16-летнюю девушку за отказ познакомиться
Видео
Главное препятствие к вступлению в ЕС: что не так с е-декларациями чиновников

В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (12.07.2023)
В Хмельницкой области парень изнасиловал и задушил 16-летнюю девушку за отказ познакомиться
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (12.07.2023)
В Хмельницкой области парень изнасиловал и задушил 16-летнюю девушку за отказ познакомиться
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (12.07.2023)
В Хмельницкой области парень изнасиловал и задушил 16-летнюю девушку за отказ познакомиться
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (12.07.2023)
В Хмельницкой области парень изнасиловал и задушил 16-летнюю девушку за отказ познакомиться
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь