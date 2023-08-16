Разоблачены чиновники, которые завладели госземлями под Киевом на 1,8 млрд грн

В Украине разоблачили пятерых участников организованной группы, которая завладела земельными участками под Киевом площадью более 1,2 тыс. га. Это принесло ущерб государству в размере более 1,8 млрд грн.

Об этом сообщают Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура. По данным следствия, среди подозреваемых:

бывший заместитель руководителя ГП Главный научно-исследовательский и проектный институт землеустройства — организатор схемы;

двое бывших должностных лиц ГУ Госгеокадастра в Киевской области — исполнители преступления (один из них — сейчас руководитель одного из ЦОИВ);

двое физических лиц, связанных с экс-руководством Госгеокадастра — пособники преступления.

В НАБУ отмечают, что в 2018-2019 годах организатор разработал схему завладения сельскохозяйственными землями, которые находились в постоянном пользовании государственных предприятий на территории Киевской области.

Он имел влияние на должностных лиц Главного управления Госгеокадастра в Киевской области, а также связи с высокопоставленными чиновниками в различных сферах, что помогло ему найти соучастников преступления.

Так, участники схемы искали участников АТО, которые имеют право на бесплатное получение земельного участка. Детективы установили два подобных эпизода завладения почти 920 га государственной земли в Фастове и около 284 га ГП Пуща-Водица под Киевом. Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Земля в Фастове

Сначала они провели инвентаризацию земельных участков в Фастове, находившихся в постоянном пользовании ГП ДГ Дмитровка, и внесли ложные сведения, что право пользования земельными участками отсутствует якобы из-за ликвидации госпредприятия.

В дальнейшем они воспользовались законодательным механизмом и выделили в частную собственность земельные участки на имена участников АТО, которые даже об этом не знали.

После приватизации земли делки перепродали третьим лицам официально по цене в 10 раз ниже рыночной стоимости. Тогда участки стоили почти 715 млн грн, а частным предпринимателям передали за около 85 млн грн.

Земля в Пуще-Водице

Речь идет о выделении участков на территории Софиевско-Борщаговского и Петропавловско-Борщаговского сельских советов бывшего Киево-Святошинского района Киевской области общей площадью 284,32 га и рыночной стоимостью почти 1,2 млрд грн.

ГП Пуща Водица по результатам инвентаризации зарегистрировало право пользования земельными участками в 2016 году, а в 2019 году разработало документацию на разделение части участков, которая была утверждена ГУ Госгеокадастра в Киевской области.

Однако участники схемы подготовили жалобу в Министерство юстиции, чтобы отменить регистрацию права пользования земельными участками, поскольку разделение было осуществлено якобы без согласования Госгеокадастра как представителя государства — собственника земельных участков. Однако право пользования не было отменено.

Вскоре они обеспечили предоставление земельных участков в частную собственность на имя участников АТО, большинство из которых даже не знали о реализации своего права. В этом случае тоже планировали изменить целевое назначение и перепродать частным компаниям.

Однако в 2020-2021 году на все земли наложили арест и выдали запрет на застройку, изменение целевого назначения и прочее, благодаря чему удалось сохранить участки для общины Киевской области. Сейчас еще расследуют факты подделки документов по представительству интересов участников АТО.

Источник : НАБУ

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