Викрито посадовців, які заволоділи держземлями під Києвом на 1,8 млрд грн

В Україні викрили п’ятьох учасників організованої групи, яка заволоділа земельними ділянками під Києвом площею понад 1,2 тис. га. Це завдало збитків державі у розмірі на понад 1,8 млрд грн.

Про це повідомляють Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура. За даними слідства, серед підозрюваних:

колишній заступник керівника ДП Головний науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою – організатор схеми;

двоє колишніх посадовців ГУ Держгеокадастру в Київській області – виконавці злочину (один із них – наразі керівник одного з ЦОВВ);

двоє фізичних осіб, пов’язаних з екскерівництвом Держгеокадастру – пособники злочину.

У НАБУ зазначають, що у 2018-2019 роках організатор розробив схему заволодіння сільськогосподарськими землями, які перебували у постійному користуванні державних підприємств на території Київської області.

Він мав вплив на службових осіб Головного управління Держгеокадастру у Київській області, а також зв’язки з високопосадовцями у різних сферах, що допомогло йому знайти співучасників злочину.

Так, учасники схеми шукали учасників АТО, які мають право на безоплатне отримання земельної ділянки. Детективи встановили два подібних епізоди заволодіння майже 920 га державної землі у Фастові та близько 284 га ДП Пуща-Водиця поблизу Києва. Дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Земля у Фастові

Спочатку вони провели інвентаризацію земельних ділянок у Фастові, що перебували у постійному користуванні ДП ДГ Дмитрівка, та внесли неправдиві відомості, що право користування земельними ділянками відсутнє нібито через ліквідацію держпідприємства.

Надалі вони скористались законодавчим механізмом та виділили у приватну власність земельні ділянки на імена учасників АТО, які навіть про це не знали. Після приватизації землі ділки перепродали третім особам офіційно за ціною в 10 разів нижче ринкової вартості. Тоді ділянки коштували майже 715 млн грн, а приватним підприємцям передали за близько 85 млн грн.

Земля у Пущі-Водиці

Йдеться про виділення ділянок на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад колишнього Києво-Святошинського району Київської області загальною площею 284,32 га та ринковою вартістю майже 1,2 млрд грн.

ДП Пуща Водиця за результатами інвентаризації зареєструвало право користування земельними ділянками у 2016 році, а у 2019 році розробило документацію на поділ частини ділянок, яка була затверджена ГУ Держгеокадастру у Київській області.

Однак учасники схеми підготували скаргу до Міністерства юстиції, щоб скасувати реєстрацію права користування земельними ділянками, оскільки поділ був здійснений нібито без погодження Держгеокадастру як представника держави – власника земельних ділянок. Проте право користування не було скасоване.

Згодом вони забезпечили надання земельних ділянок у приватну власність на ім’я учасників АТО, більшість з яких навіть не знали про реалізацію свого права. У цьому випадку теж планували змінити цільове призначення та перепродати приватним компаніям.

Проте у 2020-2021 році на всі землі наклали арешт і видали заборону на забудову, змінення цільового призначення та інше, завдяки чому вдалося зберегти ділянки для громади Київської області. Нині ще розслідують факти підроблення документів щодо представництва інтересів учасників АТО.

Джерело : НАБУ

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