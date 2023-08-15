До $5 тыс. за “тяжелые диагнозы”: в Житомире разоблачили схему уклонения от призыва
Служба безопасности Украины разоблачила в Житомире незаконную схему уклонения от призыва и выезда за границу военнообязанных граждан.
К ней причастна глава областной военно-врачебной комиссии. По данным следствия, она действовала в сговоре с работниками областного военкомата (территориального центра комплектования и соцподдержки), адвокатом и чиновницей местной больницы.
Как действовала схема
Потенциальным призывникам предлагали за деньги оформить фейковые медицинские справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
В эти “документы” вписывали несуществующие тяжелые диагнозы. Это позволяло уклонистам избежать призыва в армию и выезжать за пределы Украины.
– Стоимость таких “услуг” составляла от $2,5 до $5 тыс. Сумма зависела от срочности “заказа”, – уточнили в СБУ.
Участники схемы распределяли деньги между собой. При этом между ними были четко распределены “обязанности”: адвокат подбирал “клиентов”, глава ВЛК и работница медучреждения фальсифицировали справки, работники ТЦК “сопровождали” уклонистов.
Главу военно-врачебной комиссии, адвоката и работницу медучреждения задержали “на горячем” во время получения взятки от очередного “клиента”.
Во время обысков в служебных кабинетах и местах жительства удалось выявить более $35 тыс. и документы, подтверждающие нелегальную деятельность.
Участникам схемы сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:
- принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368);
- незаконная переправка лиц через госграницу Украины (ч. 3 ст. 332).
Сейчас фигуранты находятся под стражей. Решается вопрос о привлечении к ответственности всех участников схемы, в частности, работников областного ТЦК.
Как известно, в Украине уволят всех областных военкомов (руководителей областных ТЦК). Вместо них назначат людей, прошедших войну и нетерпимых к коррупции.
Российская армия уничтожила осенью и зимой половину украинской энергетической инфраструктуры. Это и сети, и объекты генерации разных типов. Украина потеряла почти половину энергетических объектов – это и из-за обстрелов, и из-за оккупации. Минус 78% мощностей ТЭС, 12% ГЭС, более 20% солнечной и ветровой генерации и 44 атомной.Ольга Читайло