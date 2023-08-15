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Общество
Юлия Соколова, редактор ленты

До $5 тыс. за “тяжелые диагнозы”: в Житомире разоблачили схему уклонения от призыва

На Житомирщині зробили "бізнес" на ухилянтах
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Житомире незаконную схему уклонения от призыва и выезда за границу военнообязанных граждан.

К ней причастна глава областной военно-врачебной комиссии. По данным следствия, она действовала в сговоре с работниками областного военкомата (территориального центра комплектования и соцподдержки), адвокатом и чиновницей местной больницы.

Как действовала схема

Потенциальным призывникам предлагали за деньги оформить фейковые медицинские справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

У Житомирі викрили схему ухиляння від призову
У Житомирі викрили схему ухиляння від призову
У Житомирі викрили схему ухиляння від призову
У Житомирі викрили схему ухиляння від призову
У Житомирі викрили схему ухиляння від призову
У Житомирі викрили схему ухиляння від призову
У Житомирі викрили схему ухиляння від призову
У Житомирі викрили схему ухиляння від призову
У Житомирі викрили схему ухиляння від призову
У Житомирі викрили схему ухиляння від призову

В эти “документы” вписывали несуществующие тяжелые диагнозы. Это позволяло уклонистам избежать призыва в армию и выезжать за пределы Украины.

– Стоимость таких “услуг” составляла от $2,5 до $5 тыс. Сумма зависела от срочности “заказа”, – уточнили в СБУ.

Участники схемы распределяли деньги между собой. При этом между ними были четко распределены “обязанности”: адвокат подбирал “клиентов”, глава ВЛК и работница медучреждения фальсифицировали справки, работники ТЦК “сопровождали” уклонистов.

Главу военно-врачебной комиссии, адвоката и работницу медучреждения задержали “на горячем” во время получения взятки от очередного “клиента”.

Во время обысков в служебных кабинетах и местах жительства удалось выявить более $35 тыс. и документы, подтверждающие нелегальную деятельность.

Участникам схемы сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

  • принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368);
  • незаконная переправка лиц через госграницу Украины (ч. 3 ст. 332).

Сейчас фигуранты находятся под стражей. Решается вопрос о привлечении к ответственности всех участников схемы, в частности, работников областного ТЦК.

Как известно, в Украине уволят всех областных военкомов (руководителей областных ТЦК). Вместо них назначат людей, прошедших войну и нетерпимых к коррупции.

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Источник: СБУ
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