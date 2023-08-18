В Николаеве разоблачили брата с сестрой, которые присвоили деньги из благотворительных пожертвований
В Николаеве следователи полиции сообщили о подозрении двум людям, которые присвоили более 1 млн грн благотворительного пожертвования.
По данным Министерства внутренних дел Украины, “семейный бизнес” организовали 47-летний житель Николаева и его 37-летняя сестра.
В МВД отмечают, что фигуранты получили более 1 млн грн благотворительной помощи от иностранных фондов под предлогом покупки строительных материалов якобы для ликвидации последствий ракетных ударов в областном центре, однако потратили деньги по своему усмотрению.
Следователи полиции сообщили обоим фигурантам о подозрении. Им грозит до 12 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет с конфискацией имущества.
Сейчас фигурантам дела планируют избрать меру пресечения. Продолжается досудебное расследование.
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