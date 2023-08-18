В Николаеве разоблачили брата с сестрой, которые присвоили деньги из благотворительных пожертвований

В Николаеве следователи полиции сообщили о подозрении двум людям, которые присвоили более 1 млн грн благотворительного пожертвования.

По данным Министерства внутренних дел Украины, “семейный бизнес” организовали 47-летний житель Николаева и его 37-летняя сестра.

В МВД отмечают, что фигуранты получили более 1 млн грн благотворительной помощи от иностранных фондов под предлогом покупки строительных материалов якобы для ликвидации последствий ракетных ударов в областном центре, однако потратили деньги по своему усмотрению.

Следователи полиции сообщили обоим фигурантам о подозрении. Им грозит до 12 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет с конфискацией имущества.

Сейчас фигурантам дела планируют избрать меру пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Источник : МВД

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