У Миколаєві викрили брата з сестрою, які привласнили гроші з благодійних пожертв

У Миколаєві слідчі поліції повідомили про підозру двом людям, які привласнили понад 1 млн грн благодійної пожертви.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, “родинний бізнес” організували 47-річний житель Миколаєва та його 37-річна сестра.

У МВС зазначають, що фігуранти отримали понад 1 млн грн благодійної допомоги від іноземних фондів під приводом купівлі будівельних матеріалів нібито для ліквідації наслідків ракетних ударів в обласному центрі, проте витратили гроші на власний розсуд.

Слідчі поліції повідомили обом фігурантам про підозру. Їм загрожує до 12 років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років з конфіскацією майна.

Наразі фігурантам справи планують обрати запобіжний захід. Триває досудове розслідування.

Джерело : МВС

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