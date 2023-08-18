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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Миколаєві викрили брата з сестрою, які привласнили гроші з благодійних пожертв

Гроші, гривні, виплати, податки
Фото: Unsplash

У Миколаєві слідчі поліції повідомили про підозру двом людям, які привласнили понад 1 млн грн благодійної пожертви.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, “родинний бізнес” організували 47-річний житель Миколаєва та його 37-річна сестра.

У МВС зазначають, що фігуранти отримали понад 1 млн грн благодійної допомоги від іноземних фондів під приводом купівлі будівельних матеріалів нібито для ліквідації наслідків ракетних ударів в обласному центрі, проте витратили гроші на власний розсуд.

Слідчі поліції повідомили обом фігурантам про підозру. Їм загрожує до 12 років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років з конфіскацією майна.

Наразі фігурантам справи планують обрати запобіжний захід. Триває досудове розслідування.

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Джерело: МВС
Війна в Україні, МВС, Миколаїв, Миколаївська область, Розслідування
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