Юлия Захарченко, редактор ленты
В Одессе на пляже Ланжерон нашли похожий на мину предмет, оттуда эвакуируют людей — СМИ
В Одессе на местном пляже Ланжерон нашли предмет, похожий на мину. Оттуда уже эвакуируют людей, чтобы обезвредить опасную находку.
Как сообщили в областном управлении ГСЧС в комментарии одесским журналистам, похожий на якорную мину предмет обнаружили за волнорезом на пляже Ланжерон.
Полицейские с помощью громкоговорителя оповестили отдыхающих об опасности. На месте работают пиротехники ГСЧС.
Источник: Думская
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