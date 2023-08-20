В Одессе на пляже Ланжерон нашли похожий на мину предмет, оттуда эвакуируют людей — СМИ

В Одессе на местном пляже Ланжерон нашли предмет, похожий на мину. Оттуда уже эвакуируют людей, чтобы обезвредить опасную находку.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС в комментарии одесским журналистам, похожий на якорную мину предмет обнаружили за волнорезом на пляже Ланжерон.

Полицейские с помощью громкоговорителя оповестили отдыхающих об опасности. На месте работают пиротехники ГСЧС.

Источник : Думская

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.