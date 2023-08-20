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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Одессе на пляже Ланжерон нашли похожий на мину предмет, оттуда эвакуируют людей — СМИ

Чорне море, Одеса, міни
Фото: Unsplash, Getty Images

В Одессе на местном пляже Ланжерон нашли предмет, похожий на мину. Оттуда уже эвакуируют людей, чтобы обезвредить опасную находку.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС в комментарии одесским журналистам, похожий на якорную мину предмет обнаружили за волнорезом на пляже Ланжерон.

Полицейские с помощью громкоговорителя оповестили отдыхающих об опасности. На месте работают пиротехники ГСЧС.

Источник: Думская
Война в Украине, Міна, Одесса, Одесская область, одеський пляж, Пляж, Пляжний сезон
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