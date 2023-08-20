В Одесі на пляжі Ланжерон знайшли схожий на міну предмет, звідти евакуюють людей – ЗМІ
В Одесі на місцевому пляжі Ланжерон знайшли предмет, схожий на міну. Звідти вже евакуюють людей, щоб знешкодити небезпечну знахідку.
Як повідомили в обласному управлінні ДСНС у коментарі одеським журналістам, схожий на якірну міну предмет виявили за хвилерізом на пляжі Ланжерон.
Поліцейські за допомогою гучномовця сповістили відпочивальників про небезпеку. На місці працюють піротехніки ДСНС.
В Оперативному командуванні Південь нагадують, що небезпека залишається досить високою – у морі багато морських мін, розкиданих ворогом ще від початку повномасштабного вторгнення.
Водночас можливі виявлення річкових мін, яких винесло після масштабної повені внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов