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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В Одесі на пляжі Ланжерон знайшли схожий на міну предмет, звідти евакуюють людей – ЗМІ

Чорне море, Одеса, міни
Фото: Unsplash, Getty Images

В Одесі на місцевому пляжі Ланжерон знайшли предмет, схожий на міну. Звідти вже евакуюють людей, щоб знешкодити небезпечну знахідку.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС у коментарі одеським журналістам, схожий на якірну міну предмет виявили за хвилерізом на пляжі Ланжерон.

Поліцейські за допомогою гучномовця сповістили відпочивальників про небезпеку. На місці працюють піротехніки ДСНС.

В Оперативному командуванні Південь нагадують, що небезпека залишається досить високою – у морі багато морських мін, розкиданих ворогом ще від початку повномасштабного вторгнення.

Водночас можливі виявлення річкових мін, яких винесло після масштабної повені внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

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Джерело: Думская
Війна в Україні, Міна, Одеса, Одеська область, одеський пляж, Пляж, Пляжний сезон
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