На Тернопольщине депутат за деньги помогал мобилизованным избежать ротации на передовую
На Тернопольщине военная контрразведка Службы безопасности разоблачила на коррупции депутата сельсовета, который мобилизовался в ВСУ и помогал сотрудникам военкомата избежать ротации на передовую.
Как выяснили следователи, за деньги депутат предлагал другим мобилизованным свое содействие во избежание плановых ротаций в зону боевых действий на южном и восточном фронтах Украины.
– Задокументировано, что именно с таким предложением он обратился к служащему местного военкома, которого должны были отправить на передовую. За $6 тыс. депутат обещал военному, что “решит вопрос” с его руководством об отсрочке служебной командировки на фронт, – сообщили в СБУ.
По данным следствия, к незаконной деятельности чиновник привлек знакомого предпринимателя в качестве посредника для передачи взятки.
Однако маскировка преступления не помогла его организатору — правоохранители задержали депутата и его сообщника с поличным во время передачи всей суммы неправомерной выгоды в Тернополе.
На основании собранных доказательств обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УКУ (злоупотребление влиянием).
Сейчас им избрана мера пресечения — содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Прежде всего проверяется причастность руководства местного военкомата к коррупционной схеме.
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