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Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Тернопільщині депутат за гроші допомагав мобілізованим уникнути ротації на передову

На Тернопільщині депутат за гроші допомагав мобілізованим уникнути ротації на передову
Фото: СБУ

На Тернопільщині військова контррозвідка Служби безпеки викрила на корупції депутата сільради, який мобілізувався до ЗСУ та допомагав співробітникам військкомату уникнути ротації на передову.

Як з’ясували слідчі, за гроші депутат пропонував іншим мобілізованим своє сприяння в уникненні планових ротацій до зони бойових дій на південному та східному фронтах України. 

– Задокументовано, що саме з такою пропозицією він звернувся до службовця місцевого військкома, якого мали відправити на передову. За $6 тис. депутат обіцяв військовому, що “вирішить питання” з його керівництвом про відтермінування службового відрядження на фронт, – повідомили в СБУ.

За даними слідства, до незаконної діяльності посадовець залучив знайомого підприємця як посередника для передачі хабаря. 

Однак маскування злочину не допомогло його організатору – правоохоронці затримали депутата та його спільника на гарячому під час передання всієї суми неправомірної вигоди у Тернополі. 

На підставі зібраних доказів обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом).

На Тернопільщині депутат за гроші допомагав мобілізованим уникнути ротації на передову

Фото: СБУ

На Тернопільщині депутат за гроші допомагав мобілізованим уникнути ротації на передову

Фото: СБУ

 Наразі їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. 

Передусім перевіряється причетність керівництва місцевого військкомату до корупційної схеми. 

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

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Джерело: СБУ
військовослужбовці, СБУ, Тернопільска область, Українська армія, Хабар
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