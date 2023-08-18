СБУ разоблачила предпринимателей, которые поставили в ВСУ бракованные артиллерийские мины на почти 270 млн грн

Контрразведка Службы безопасности разоблачила коррупционную схему, которая привела к срыву государственного заказа на производство крупной партии боеприпасов для ВСУ накануне полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщают в СБУ, речь идет о выполнении оборонного контракта на поставку украинской армии артиллерийских мин на общую сумму почти 270 млн грн.

По данным следствия, к сделке причастны руководители трех частных компаний, которые получили заказ от Министерства обороны на производство такого вида боеприпасов.

– Согласно подписанным договорам, предприниматели должны были отгрузить боевые средства поражения до февраля 2022 года. Однако до этого срока компании поставили в Минобороны лишь часть заказанных мин, которые к тому же оказались бракованными – из-за использования в них некачественного пороха, – рассказали следователи.

Как отмечают эксперты, такой технический недостаток делает невозможным применение боеприпасов в боевых условиях и приводит к выводу из строя самого артооружия.

Брак обнаружили во время испытаний этой партии артиллерийских мин. После чего всю партию вернули компаниям-производителям для исправления выявленных недостатков.

Впрочем, предприниматели до сих пор не устранили технические неисправности военной продукции и, как следствие, не поставили украинским защитникам ни одной единицы боеприпасов согласно госзаказу.

На основании собранных доказательств двум руководителям компаний сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УКУ (Мошенничество, совершенное в крупных размерах).

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Источник : СБУ

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