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Анастасия Кожушко, редактор ленты

На Киевщине нашли мертвым 4-летнего мальчика: что известно

пошуки хлопчика
Фото: Нацполиция

В Белогородке Киевской области утонул 4-летний мальчик. Как сообщили правоохранители 2 сентября, около 17:30, в полицию поступило сообщение от родителей об исчезновении малолетнего сына.

На место происшествия сразу были направлены поисковые подразделения и кинологи с собаками.

– Более 110 человек были привлечены к поискам мальчика, по следу шли служебные собаки, полицейские обследовали местность с помощью дрона, – говорится в сообщении.

К сожалению, мальчика нашли уже без признаков жизни. Следователи проводят проверку всех обстоятельств инцидента.

– Уважаемые родители! Не оставляйте без присмотра малолетних детей! В случае исчезновения ребенка, сразу звоните на 102, – призывают правоохранители.

Напомним, на Киевщине в нелегальном детском лагере во время купания в озере утонул 10-летний мальчик Иван. Трагедия произошла 3 августа в селе Ходосовка Обуховского района.

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Киевская область, Полиция
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Татьяна Наконечная
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