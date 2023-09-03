На Киевщине нашли мертвым 4-летнего мальчика: что известно

В Белогородке Киевской области утонул 4-летний мальчик. Как сообщили правоохранители 2 сентября, около 17:30, в полицию поступило сообщение от родителей об исчезновении малолетнего сына.

На место происшествия сразу были направлены поисковые подразделения и кинологи с собаками.

– Более 110 человек были привлечены к поискам мальчика, по следу шли служебные собаки, полицейские обследовали местность с помощью дрона, – говорится в сообщении.

К сожалению, мальчика нашли уже без признаков жизни. Следователи проводят проверку всех обстоятельств инцидента.

– Уважаемые родители! Не оставляйте без присмотра малолетних детей! В случае исчезновения ребенка, сразу звоните на 102, – призывают правоохранители.

Напомним, на Киевщине в нелегальном детском лагере во время купания в озере утонул 10-летний мальчик Иван. Трагедия произошла 3 августа в селе Ходосовка Обуховского района.

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