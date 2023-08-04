Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Літаки НАТО спостерігали. Три вантажні судна успішно подолали морську блокаду РФ – ЗМІ
Терміново
Над Києвом знищено всі понад 10 дронів: яких руйнувань завдали уламки
Масштабна схема ухилення від призову: у військкоматах 10 областей проведено майже 100 обшуків
Терміново
На Чернігівщині вночі зупинили російську ДРГ − Наєв
Ввімкнули гімн РФ та сирену: у Чехії офіціанти познущалися з українок
Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Київщині у нелегальному дитячому таборі потонув 10-річний хлопчик – Нєбитов

На Київщині у нелегальному дитячому таборі потонув 10-річний хлопчик – Нєбитов
Фото: Нацполіція

На Київщині у дитячому таборі під час купання в озері потонув 10-річний хлопчик Іван. 

Трагедія сталася 3 серпня у селі Ходосівка Обухівського району, повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов.

Він розповів, що працівники нелегального дитячого табору повідомили про зникнення 10-річного вихованця. Востаннє його бачили під час купання. 

Тренер повів дітей купатися в озері, глибина якого була понад 8 м. З восьми хлопчиків з води вийшло тільки сім. Тіло ще однієї дитини витягнули з дна водолази.

–  Тренер, який відповідав за життя вихованців, нині затриманий. За залишення в небезпеці, що мало смертельні наслідки для дитини, 36-річному  вихователю загрожує до 8 років позбавлення волі, – сказав Нєбитов. 

Також правоохоронці з’ясували, що табір нелегально працював з 2017 року. Там відпочивали діти з різних куточків України. Батьки знаходили оголошення в інтернеті. 

На Київщині у нелегальному дитячому таборі потонув 10-річний хлопчик – Нєбитов

Фото: Поліція Київщини

На Київщині у нелегальному дитячому таборі потонув 10-річний хлопчик – Нєбитов

Загиблий хлопчик Іван/ Фото: Поліція Київщини

– Ця сумнівна установа і самі батьки порушили всі правила безпеки та, поки не трапилась біда, чхати хотіли на ризик для життя дитини, – наголосив він. 

Нєбитов зазначив, що літній табір і досі не надав правоохоронцям жодного документа щодо своєї діяльності.

Читайте також
Намагався перепливти річку. На Київщині у водоймі потонув 10-річний хлопчик
На Київщині у нелегальному дитячому таборі потонув 10-річний хлопчик – Нєбитов

Київська область, Поліція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Обрізав волосся та бив: на Чернігівщині чоловік через чотири персики тиждень катував жінку та дітей
На Київщині у нелегальному дитячому таборі потонув 10-річний хлопчик – Нєбитов
Намагалась злізти з квартири по канату: на Київщині ДСНС рятували 5-річну дівчинку
На Київщині у нелегальному дитячому таборі потонув 10-річний хлопчик – Нєбитов
Через падіння уламків загорівся будинок: що відомо про атаку Шахедів на Київщині
Обстріл Київської області 2 серпня 2023
Заманив в озеро та почав мацати: на Київщині тренер розбещував 11-річну дитину
На Київщині у нелегальному дитячому таборі потонув 10-річний хлопчик – Нєбитов
Авіакатастрофа у Броварах. Версія диверсії не підтвердилась — Костін
авіакатастрофа у Броварах
Відео
Чому Росія активізувала удари по Півдню України ракетами Онікс і що це за зброя

Що відомо про протикорабельну ракету Онікс і чому почастішали атаки цією зброєю по портових містах України.

Алла Чиж, Ілля Нежигай
З Батьківщини-матері зняли радянські символи: скульптура готова до встановлення тризуба
Монумент Батьківщина-мати
Удар по Кривому Рогу: як зі зруйнованого будинку рятувалися люди
На Київщині у нелегальному дитячому таборі потонув 10-річний хлопчик – Нєбитов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (04.08.2023)
На Київщині у нелегальному дитячому таборі потонув 10-річний хлопчик – Нєбитов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (04.08.2023)
На Київщині у нелегальному дитячому таборі потонув 10-річний хлопчик – Нєбитов
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь