На Київщині у нелегальному дитячому таборі потонув 10-річний хлопчик – Нєбитов

На Київщині у дитячому таборі під час купання в озері потонув 10-річний хлопчик Іван.

Трагедія сталася 3 серпня у селі Ходосівка Обухівського району, повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов.

Він розповів, що працівники нелегального дитячого табору повідомили про зникнення 10-річного вихованця. Востаннє його бачили під час купання.

Тренер повів дітей купатися в озері, глибина якого була понад 8 м. З восьми хлопчиків з води вийшло тільки сім. Тіло ще однієї дитини витягнули з дна водолази.

– Тренер, який відповідав за життя вихованців, нині затриманий. За залишення в небезпеці, що мало смертельні наслідки для дитини, 36-річному вихователю загрожує до 8 років позбавлення волі, – сказав Нєбитов.

Також правоохоронці з’ясували, що табір нелегально працював з 2017 року. Там відпочивали діти з різних куточків України. Батьки знаходили оголошення в інтернеті.

– Ця сумнівна установа і самі батьки порушили всі правила безпеки та, поки не трапилась біда, чхати хотіли на ризик для життя дитини, – наголосив він.

Нєбитов зазначив, що літній табір і досі не надав правоохоронцям жодного документа щодо своєї діяльності.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.