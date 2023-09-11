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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Киеве разоблачили детективное агентство, которое продавало данные о личной жизни граждан

В Киеве разоблачили детективное агентство, которое продавало данные о личной жизни граждан
Фото: СБУ

В Киеве киберспециалисты Службы безопасности совместно с ГБР разоблачили детективное агентство, которое торговало информацией из закрытых баз данных правоохранительных органов Украины и незаконно следило за гражданами.

Как выяснили следователи, организатором противоправной деятельности оказался экс-чиновник расформированной милиции.

В 2009 году он уволился со службы и основал собственное агентство по предоставлению детективных услуг. Под прикрытием легального бизнеса фигурант выполнял заказы своих клиентов по сбору конфиденциальной информации на жителей разных регионов Украины.

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Среди таких сведений были адреса проживания, номера автомобилей и мобильных телефонов граждан, а также сведения о пересечении госграницы.

– Средняя стоимость одного досье составляла $200. Сумма зависела от объема собранной информации. Для получения персональных данных детектив привлек своего знакомого — действующего чиновника Национальной полиции, который имел доступ к информационным базам правоохранительного органа, – рассказали в СБУ.

Также владелец детективного агентства принимал заказы на негласную слежку за людьми. Оплату за услуги получал на банковскую карточку своего близкого родственника.

В Киеве разоблачили детективное агентство, которое продавало данные о личной жизни граждан
В Киеве разоблачили детективное агентство, которое продавало данные о личной жизни граждан
В Киеве разоблачили детективное агентство, которое продавало данные о личной жизни граждан
В Киеве разоблачили детективное агентство, которое продавало данные о личной жизни граждан
В Киеве разоблачили детективное агентство, которое продавало данные о личной жизни граждан
В Киеве разоблачили детективное агентство, которое продавало данные о личной жизни граждан
В Киеве разоблачили детективное агентство, которое продавало данные о личной жизни граждан
В Киеве разоблачили детективное агентство, которое продавало данные о личной жизни граждан
В Киеве разоблачили детективное агентство, которое продавало данные о личной жизни граждан
В Киеве разоблачили детективное агентство, которое продавало данные о личной жизни граждан
В Киеве разоблачили детективное агентство, которое продавало данные о личной жизни граждан
В Киеве разоблачили детективное агентство, которое продавало данные о личной жизни граждан

Сейчас детективу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 УК (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации).

Его сообщник, должностное лицо полиции, отстранен от службы. Он подозревается по ч. 3 ст. 362 УКУ (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до шести лет тюремного заключения.

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Источник: СБУ
ГБР, Приватні детективи, СБУ
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