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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Києві викрили детективне агентство, яке продавало дані про особисте життя громадян

У Києві викрили детективне агентство, яке продавало дані про особисте життя громадян
Фото: СБУ

У Києві кіберфахівці Служби безпеки спільно з ДБР викрили детективне агентство, яке торгувало інформацією із закритих баз даних правоохоронних органів України й незаконно стежило за громадянами.

Як з’ясували слідчі, організатором протиправної діяльності виявився експосадовець розформованої міліції.

У 2009 році він звільнився зі служби та заснував власну агенцію з надання детективних послуг. Під прикриттям легального бізнесу фігурант виконував замовлення своїх клієнтів щодо збору конфіденційної інформації на мешканців різних регіонів України.

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Серед таких відомостей були адреси проживання, номери автомобілів і мобільних телефонів громадян, а також відомості про перетин держкордону.

– Середня вартість одного досьє становила $200. Сума залежала від обсягу зібраної інформації. Для отримання персональних даних детектив залучив свого знайомого – чинного посадовця Національної поліції, який мав доступ до інформаційних баз правоохоронного органу, – розповіли в СБУ.

Також власник детективного агентства приймав замовлення на негласне стеження за людьми. Оплату за послуги отримував на банківську картку свого близького родича.

У Києві викрили детективне агентство, яке продавало дані про особисте життя громадян
У Києві викрили детективне агентство, яке продавало дані про особисте життя громадян
У Києві викрили детективне агентство, яке продавало дані про особисте життя громадян
У Києві викрили детективне агентство, яке продавало дані про особисте життя громадян
У Києві викрили детективне агентство, яке продавало дані про особисте життя громадян
У Києві викрили детективне агентство, яке продавало дані про особисте життя громадян
У Києві викрили детективне агентство, яке продавало дані про особисте життя громадян
У Києві викрили детективне агентство, яке продавало дані про особисте життя громадян
У Києві викрили детективне агентство, яке продавало дані про особисте життя громадян
У Києві викрили детективне агентство, яке продавало дані про особисте життя громадян
У Києві викрили детективне агентство, яке продавало дані про особисте життя громадян
У Києві викрили детективне агентство, яке продавало дані про особисте життя громадян

Наразі детективу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361-2 ККУ (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації).

Його спільника, посадовця поліції відсторонено від служби. Він підозрюється за ч. 3 ст. 362 ККУ (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до шести років ув’язнення.

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Джерело: СБУ
ДБР, Приватні детективи, СБУ
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