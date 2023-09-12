Подрезал ножом: в Киеве во время задержания мужчина ранил полицейского

Полицейский Киева был ранен во время задержания вооруженного злоумышленника.

Об этом сообщает полиция Киева.

— При задержании подозреваемого в особо тяжком преступлении последний нанес ножевое ранение правоохранителю, но это не помешало сотруднику полиции одеть на нападающего наручники, — говорится в сообщении.

Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранителю оказывается медицинская помощь.

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В полиции говорят, что детали сообщат позже.

К слову, в Белгород-Днестровском Одесской области полицейский дважды переехал пенсионерку, а затем скрылся с места трагедии.

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