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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Підрізав ножем: у Києві під час затримання чоловік поранив поліцейського

Підрізав ножем: у Києві під час затримання чоловік поранив поліцейського
Фото: Нацполіція

Поліцейський Києва був поранений під час затримання озброєного зловмисника.

Про це повідомляє поліція Києва.

– При затриманні підозрюваного в особливо тяжкому злочину останній завдав ножове поранення правоохоронцю, але це не завадило співробітнику поліції одягнути на нападника кайданки, – йдеться у повідомленні.

Фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронцю надається медична допомога.

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У поліції кажуть, що деталі повідомлять згодом.

До речі, у Білгород-Дністровському на Одещині поліцейський двічі переїхав пенсіонерку, а потім втік з місця трагедії.

Київ, Нацполіція, Різанина
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