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В Одесской области полицейский дважды переехал 81-летнюю женщину и скрылся с места ДТП

В Одесской области полицейский дважды переехал 81-летнюю женщину и скрылся с места ДТП
Фото: ГБР

В Белгород-Днестровском Одесской области полицейский дважды переехал пенсионерку, а затем скрылся с места трагедии.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований и полиция Одесской области.

Авария произошла в среду, 16 августа. По предварительным данным, правоохранитель, выезжая со двора на своем автомобиле задним ходом, совершил наезд на женщину пожилого возраста. Вместе с мужчиной в салоне была его жена, которая также является сотрудником полиции.

После наезда супруги переместили потерпевшую на скамейку под подъездом, после чего вызвали скорую помощь. Однако, не дождавшись врачей, водитель покинул место аварии, а позже место ДТП покинула и жена.

Впоследствии 81-летняя потерпевшая скончалась в больнице от полученных травм.

В Одесской области полицейский дважды переехал 81-летнюю женщину и скрылся с места ДТП
ДБР
В Одесской области полицейский дважды переехал 81-летнюю женщину и скрылся с места ДТП
ДБР
В Одесской области полицейский дважды переехал 81-летнюю женщину и скрылся с места ДТП
В Одесской области полицейский дважды переехал 81-летнюю женщину и скрылся с места ДТП

Сейчас обоих полицейских отстранили от выполнения служебных обязанностей. Водителя задержали.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в нарушении правил дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Следствие продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Ранее СБУ задержала в Николаеве двух должностных лиц облэнерго, которые до сих пор ждали оккупацию области и отрицали существование Украины.

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Источник: ГБР, полиция Одесской области 

Нацполиция, Одесская область
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