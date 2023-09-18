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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ обстреляла Снегиревку в Николаевской области

Вибух
Фото: Факти ICTV

18 сентября Снегиревка Николаевской области подверглась обстрелу.

Информацию около трех ночи подтвердил глава городской военной администрации Иван Кухта.

По предварительной информации, обошлось без жертв.

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Все детали Иван Кухта пообещал предоставить впоследствии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 572-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Іван Кухта

Война в Украине, Взрыв, Николаевская область, Російська агресія, РФ
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
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