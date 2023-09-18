РФ обстреляла Снегиревку в Николаевской области
18 сентября Снегиревка Николаевской области подверглась обстрелу.
Информацию около трех ночи подтвердил глава городской военной администрации Иван Кухта.
По предварительной информации, обошлось без жертв.
Все детали Иван Кухта пообещал предоставить впоследствии.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 572-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Іван Кухта
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко