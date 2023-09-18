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РФ обстріляла Снігурівку на Миколаївщині

Вибух
Фото: Факти ICTV

18 вересня Снігурівка Миколаївської області зазнала обстрілів.

Інформацію близько третьої ночі підтвердив очільник міської військової адміністрації Іван Кухта.

За попередньою інформацією, минулося без жертв.

Зараз дивляться

Усі деталі Іван Кухта пообіцяв надати згодом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 572-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Іван Кухта

Війна в Україні, Вибух, Миколаївська область, Російська агресія, РФ
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РФ обстріляла Снігурівку на Миколаївщині

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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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