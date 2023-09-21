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Илья Нежигай, редактор ленты

”Что-то бабахнуло”: жители Севастополя сообщают о взрыве

“Что-то бабахнуло”: жители Севастополя сообщают о взрыве
Фото: Depositphotos

Во временно оккупированном Россией Севастополе прогремел взрыв.

Об этом сообщают как местные Telegram-каналы, так и очевидцы.

На фото и видео с места взрыва можно увидеть высокий столб дыма после удара.

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— Только что что-то бабахнуло, просто огромный взрыв. Вон там вдалеке виднеется дым. Это просто капец какой-то, прям бабахнуло жестко. Вон там за горами дым, — комментирует одна из очевидцев вероятного прилета.

В Telegram-каналах сообщали о звуках взрывов в районе улицы Горпищенко, а также Балаклавского района.

Пока украинские военные не комментировали информацию о взрывах. Гауляйтеры оккупированного города или полуострова также решили не комментировать вероятный прилет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 575-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Крым, Севастополь
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