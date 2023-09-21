”Что-то бабахнуло”: жители Севастополя сообщают о взрыве
Во временно оккупированном Россией Севастополе прогремел взрыв.
Об этом сообщают как местные Telegram-каналы, так и очевидцы.
На фото и видео с места взрыва можно увидеть высокий столб дыма после удара.
— Только что что-то бабахнуло, просто огромный взрыв. Вон там вдалеке виднеется дым. Это просто капец какой-то, прям бабахнуло жестко. Вон там за горами дым, — комментирует одна из очевидцев вероятного прилета.
В Telegram-каналах сообщали о звуках взрывов в районе улицы Горпищенко, а также Балаклавского района.
Пока украинские военные не комментировали информацию о взрывах. Гауляйтеры оккупированного города или полуострова также решили не комментировать вероятный прилет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 575-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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