”Щось бабахнуло”: жителі Севастополя повідомляють про вибух

У тимчасово окупованому Росією Севастополі пролунав вибух.

Про це повідомляють як місцеві Telegram-канали, так і очевидці.

На фото та відео з місця вибуху можна побачити високий стовп диму після удару.

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– Щойно щось бабахнуло, просто величезний вибух. Он там вдалині видніється дим. Це просто капець якийсь, прям бабахнуло жорстко. Он там за горами дим, – коментує одна з очевидців ймовірного прильоту.

У Telegram-каналах повідомляли про звуки вибухів у районі вулиці Горпищенка, а також Балаклавського району.

Наразі українські військові не коментували інформацію про вибухи. Гауляйтери окупованого міста чи півострова також вирішили не коментувати ймовірний приліт.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 575-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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