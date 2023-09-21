”Щось бабахнуло”: жителі Севастополя повідомляють про вибух
У тимчасово окупованому Росією Севастополі пролунав вибух.
Про це повідомляють як місцеві Telegram-канали, так і очевидці.
На фото та відео з місця вибуху можна побачити високий стовп диму після удару.
– Щойно щось бабахнуло, просто величезний вибух. Он там вдалині видніється дим. Це просто капець якийсь, прям бабахнуло жорстко. Он там за горами дим, – коментує одна з очевидців ймовірного прильоту.
У Telegram-каналах повідомляли про звуки вибухів у районі вулиці Горпищенка, а також Балаклавського району.
Наразі українські військові не коментували інформацію про вибухи. Гауляйтери окупованого міста чи півострова також вирішили не коментувати ймовірний приліт.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 575-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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