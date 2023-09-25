Пожар ликвидирован: в Кривом Роге обломки Шахедов упали на предприятие

Ночью 25 сентября российские войска атаковали Днепропетровскую область из беспилотников и тяжелой артиллерии.

Обновлено. Обломки сбитых дронов спровоцировали пожар на промышленном предприятии Кривого Рога. Возгорание уже ликвидировано.

Никопольский район был дважды под ударами вражеской артиллерии. Под обстрелом находились Покровская и Мировская общины. Там подверглись разрушениям агрофирма и линия электропередачи. Кроме того, произошло возгорание сухой травы.

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К счастью, отмечает руководитель областной военной администрации Сергей Лысак, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, что ночью 25 сентября российские войска выпустили по Украине 19 ударных беспилотников Shahed, 12 крылатых ракет Калибр и две сверхзвуковые противокорабельные ракеты П-800 Оникс.

Украинские защитники сбили все дроны и 11 из 12 Калибров. Ликвидировать Ониксы не удалось. Под удар попали морской вокзал, привокзальный отель и зернохранилище в Одессе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 579-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Лысак

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