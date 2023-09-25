Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Выбрался из Азовстали и прошел 200 км пешком: военный рассказал, как спасся от плена
Наказания не избежать: что грозит мужчинам, которые незаконно выехали за границу
Милевского госпитализировали в больницу, он в тяжелом состоянии — что известно
Удар по морвокзалу, отелю и зернохранилищу Одессы: под завалами нашли тела двух человек
Элла Либанова назвала численность населения Украины в 2023 году и каким будет в 2033-ом
Происшествия
Проверено
Валентина Чорна, редактор ленты
Татьяна Забожко, редактор ленты

Пожар ликвидирован: в Кривом Роге обломки Шахедов упали на предприятие

вибух дим
Фото: Getty Images

Ночью 25 сентября российские войска атаковали Днепропетровскую область из беспилотников и тяжелой артиллерии.

Обновлено. Обломки сбитых дронов спровоцировали пожар на промышленном предприятии Кривого Рога. Возгорание уже ликвидировано.

Никопольский район был дважды под ударами вражеской артиллерии. Под обстрелом находились Покровская и Мировская общины. Там подверглись разрушениям агрофирма и линия электропередачи. Кроме того, произошло возгорание сухой травы.

Сейчас смотрят

К счастью, отмечает руководитель областной военной администрации Сергей Лысак, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, что ночью 25 сентября российские войска выпустили по Украине 19 ударных беспилотников Shahed, 12 крылатых ракет Калибр и две сверхзвуковые противокорабельные ракеты П-800 Оникс.

Украинские защитники сбили все дроны и 11 из 12 Калибров. Ликвидировать Ониксы не удалось. Под удар попали морской вокзал, привокзальный отель и зернохранилище в Одессе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 579-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Лысак

Война в Украине, Кривой Рог, Ракетные удары России, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Кабмин выполнил все требования Еврокомиссии для начала переговоров с ЕС — Шмыгаль
Денис Шмигаль
Ни одна позиция не оставлена: Залужный провел итоговый разговор с Милли
Пожар ликвидирован: в Кривом Роге обломки Шахедов упали на предприятие
Украина в 2023 собрала урожая на 15 млн тонн больше, чем ожидала — Минагрополитики
Зерно, збір урожаю
Санкций недостаточно — будет больше: Зеленский анонсировал усиление потерь РФ
Пожар ликвидирован: в Кривом Роге обломки Шахедов упали на предприятие
Минобороны России показало видео с “живым” командующим ЧФ РФ. В ССО отреагировали
Пожар ликвидирован: в Кривом Роге обломки Шахедов упали на предприятие

Загрузка

Игры
Видео
Экономика
Бюджет распределен: на что пойдут средства и сколько выделят

Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.

Ольга Чайко
Такой шанс выпадает только раз: как победители Игр непокоренных завоевали свои медали
Пожар ликвидирован: в Кривом Роге обломки Шахедов упали на предприятие
Железные птицы уничтожают врага: как наши бойцы самостоятельно совершенствуют FPV-дроны
Пожар ликвидирован: в Кривом Роге обломки Шахедов упали на предприятие
Массированная АТАКА НА ОКУПАННЫЙ Крым | Зеленский ПРИГРОЗИЛ россиянам | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Пожар ликвидирован: в Кривом Роге обломки Шахедов упали на предприятие
Предателей найдены и наказаны | Параспортсмены выигрывают ЗОЛОТО | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Пожар ликвидирован: в Кривом Роге обломки Шахедов упали на предприятие
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь