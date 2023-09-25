Татьяна Забожко, редактор ленты
Татьяна Забожко, редактор ленты
Пожар ликвидирован: в Кривом Роге обломки Шахедов упали на предприятие
Ночью 25 сентября российские войска атаковали Днепропетровскую область из беспилотников и тяжелой артиллерии.
Обновлено. Обломки сбитых дронов спровоцировали пожар на промышленном предприятии Кривого Рога. Возгорание уже ликвидировано.
Никопольский район был дважды под ударами вражеской артиллерии. Под обстрелом находились Покровская и Мировская общины. Там подверглись разрушениям агрофирма и линия электропередачи. Кроме того, произошло возгорание сухой травы.
К счастью, отмечает руководитель областной военной администрации Сергей Лысак, обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, что ночью 25 сентября российские войска выпустили по Украине 19 ударных беспилотников Shahed, 12 крылатых ракет Калибр и две сверхзвуковые противокорабельные ракеты П-800 Оникс.
Украинские защитники сбили все дроны и 11 из 12 Калибров. Ликвидировать Ониксы не удалось. Под удар попали морской вокзал, привокзальный отель и зернохранилище в Одессе.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 579-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Сергей Лысак
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко