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Валентина Чорна, редакторка стрічки

У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

вибух дим
Фото: Getty Images

Вночі 25 вересня у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомили місцеві жителі у Telegram-каналах. Ймовірно, спрацювали сили протиповітряної оборони.

О 01:08 Повітряні сили ЗСУ повідомили про швидкісні цілі у напрямку Кривого Рогу.

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Зазначимо, що в ніч проти 25 вересня російські війська здійснили комбіновану атаку України.

Окупанти застосували надзвукові корабельні ракети Онікс, крилаті ракети Калібр та БпЛА Shahed для виснаження сил ППО.

Повітряна тривога була оголошена по всій території України. Потужні вибухи лунали в Одесі, місцева влада повідомляла про роботу протиповітряної оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 579-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Кривий Ріг, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом  і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.

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