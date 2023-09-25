У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Вночі 25 вересня у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомили місцеві жителі у Telegram-каналах. Ймовірно, спрацювали сили протиповітряної оборони.

О 01:08 Повітряні сили ЗСУ повідомили про швидкісні цілі у напрямку Кривого Рогу.

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Зазначимо, що в ніч проти 25 вересня російські війська здійснили комбіновану атаку України.

Окупанти застосували надзвукові корабельні ракети Онікс, крилаті ракети Калібр та БпЛА Shahed для виснаження сил ППО.

Повітряна тривога була оголошена по всій території України. Потужні вибухи лунали в Одесі, місцева влада повідомляла про роботу протиповітряної оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 579-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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