Огненное сопротивление в Мариуполе: партизаны обесточили базу оккупантов
Во временно оккупированном Мариуполе группа украинских партизан успешно поразили базу российских войск и обесточила ее.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram и движение Маріуполь.Спротив.
– В Мариуполе сопротивление обезвредило трансформаторные установки в ране между ЖМР 23 и с. Старый Крым, которые обеспечивали базу оккупантов электричеством, — пишет мэр города.
Также Андрющенко опубликовал фото из оккупированного города.
– Огненное сопротивление сопровождалось яркими спецэффектами в виде черного дыма и, как следствие, повышенным уровнем тревожности, — добавил он.
Напомним, утром 19 сентября во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы. По словам мэра города Ивана Федорова, ПВО оккупантов не успевает работать.
Источник: Петр Андрющенко, движение Маріуполь.Спротив
Фото: движение Маріуполь.Спротив.
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