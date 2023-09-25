Огненное сопротивление в Мариуполе: партизаны обесточили базу оккупантов

Во временно оккупированном Мариуполе группа украинских партизан успешно поразили базу российских войск и обесточила ее.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram и движение Маріуполь.Спротив.

– В Мариуполе сопротивление обезвредило трансформаторные установки в ране между ЖМР 23 и с. Старый Крым, которые обеспечивали базу оккупантов электричеством, — пишет мэр города.

Также Андрющенко опубликовал фото из оккупированного города.

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– Огненное сопротивление сопровождалось яркими спецэффектами в виде черного дыма и, как следствие, повышенным уровнем тревожности, — добавил он.

Напомним, утром 19 сентября во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы. По словам мэра города Ивана Федорова, ПВО оккупантов не успевает работать.

Источник: Петр Андрющенко, движение Маріуполь.Спротив

Фото: движение Маріуполь.Спротив.

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