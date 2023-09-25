Вогняний спротив у Маріуполі: партизани знеструмили базу російських окупантів
У тимчасово окупованому Маріуполі група українських партизанів успішно уразила базу російських військ і знеструмила її.
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram та рух Маріуполь.Спротив.
– У Маріуполі спротив знешкодив трансформаторні установки в рані між ЖМР 23 та с. Старий Крим, які забезпечували базу окупантів електрикою, – пише мер міста.
Також Андрющенко опублікував фото з окупованого міста.
– Вогняний спротив супроводжувався яскравими спецефектами у вигляді чорного диму та, як наслідок, підвищеним рівнем тривожності, – додав він.
Нагадаємо, вранці 19 вересня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. За словами мера міста Івана Федорова, ППО окупантів не встигає працювати.
Джерело: Петро Андрющенко, рух Маріуполь.Спротив
Фото: рух Маріуполь.Спротив
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