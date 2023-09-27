Надо прекратить этот террор – Зеленский о сбросе 26 КАБов на Херсонщину
Только за сутки российские военные атаковали Херсонскую область 26 корректируемыми авиационными бомбами.
Об этом 27 сентября во время ежедневного селектора доложили президенту Украины Владимиру Зеленскому.
– Получил отчет по ситуации на Херсонщине. Враг продолжает терроризировать территории, к которым может дотянуться. Поручил найти дополнительные решения, чтобы прекратить этот террор, – отметил глава государства.
Кроме того, присутствовавшие во время совещания у президента доложили о ситуации на фронте, поставках техники, боеприпасов и данных разведок.
В данный момент, констатирует Владимир Зеленский, украинские военные продвигаются вперед на Донецком направлении.
Реализуются и другие планы украинской стороны.
Хорошим сигналом глава государства назвал разоблачение Службой безопасности Украины наводчиков, корректировавших ночной удар по Киеву неделю назад.
– Хороший сигнал всем предателям, что возмездие будет, – отметил президент Украины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 581-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Загрузка
Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко