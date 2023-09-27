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Татьяна Забожко, редактор ленты

Надо прекратить этот террор – Зеленский о сбросе 26 КАБов на Херсонщину

Надо прекратить этот террор – Зеленский о сбросе 26 КАБов на Херсонщину
Фото: Офис президента

Только за сутки российские военные атаковали Херсонскую область 26 корректируемыми авиационными бомбами.

Об этом 27 сентября во время ежедневного селектора доложили президенту Украины Владимиру Зеленскому.

– Получил отчет по ситуации на Херсонщине. Враг продолжает терроризировать территории, к которым может дотянуться. Поручил найти дополнительные решения, чтобы прекратить этот террор, – отметил глава государства.

Кроме того, присутствовавшие во время совещания у президента доложили о ситуации на фронте, поставках техники, боеприпасов и данных разведок.

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В данный момент, констатирует Владимир Зеленский, украинские военные продвигаются вперед на Донецком направлении.

Реализуются и другие планы украинской стороны.

Хорошим сигналом глава государства назвал разоблачение Службой безопасности Украины наводчиков, корректировавших ночной удар по Киеву неделю назад.

– Хороший сигнал всем предателям, что возмездие будет, – отметил президент Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 581-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Офис президента
Бомба, Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія, РФ, Херсонская область
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