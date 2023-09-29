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Представился врачом: на Днепропетровщине мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку

дівчинка дитина
Фото: Pixabay

В Днепропетровской области мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку, причинив ей тяжкие телесные повреждения. Он приговорен к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Известно, что 36-летний мужчина заметил во дворе многоэтажного дома двух малолетних детей, которые возвращались домой. Зайдя с ними в подъезд, он представился врачом и попал с детьми в их дом. Убедившись, что в квартире нет взрослых, мужчина попросил 7-летнего мальчика подождать в другой комнате, а сам изнасиловал 8-летнюю девочку.

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— При публичном обвинении ювенальных прокуроров Каменской окружной прокуратуры суд признал виновным местного жителя в изнасиловании малолетнего ребенка и незаконном приобретении, хранении взрывчатого вещества и боеприпасов (ч. 6 ст. 152, ч. 1 ст. 263 УК Украины), — говорится в сообщении.

Представился врачом: на Днепропетровщине мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку

Фото: Офис генпрокурора

Во время обыска по месту жительства осужденного изъят корпус ручной оборонительной осколочной гранаты и запал.

Ранее мужчина уже был неоднократно судим за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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Источник: Офис генпрокурора
Днепропетровская область, Изнасилование, Насильство
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