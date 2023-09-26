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Валерий Савицкий, редактор ленты

Сначала изнасиловал: убийцей школьницы в Пятихатках оказался отец 5 детей

Зґвалтування жінки
Фото: Depositphotos

В городе Пятихатки Днепропетровской области 5 сентября в кустах нашли тело 16-летней Елизаветы Головни. Следствие установило, что нападавший сначала изнасиловал школьницу, а потом ее задушил.

Подробности жуткого преступления рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, перед убийством 16-летняя Елизавета Головня праздновала с одноклассниками начало нового учебного года. Школьница училась в 11 классе и была единственным ребенком в семье.

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В ту трагическую ночь девушка возвращалась домой. 5 сентября около полуночи ее увидел местный 46-летний мужчина и начал преследовать. Злоумышленник зажал рот потерпевшей и силой затащил ее в заброшенную местность. После он изнасиловал и задушил Елизавету.

Игорь Клименко отметил, что с момента обнаружения тела девушки раскрытием дела занимались более 150 полицейских. Они опросили почти всех жителей города, собрали данные со всех камер видеонаблюдения, осмотрели более тысячи автомобилей, проверили около 600 человек.

Правоохранители задержали подозреваемого в жестокой расправе 24 сентября. Мужчине сообщили о подозрении по факту умышленного убийства, соединенного с изнасилованием. Ему грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Подозреваемым оказался 46-летний отец пятерых детей. Самому младшему его ребенку 5 лет, а самый старший является сверстником погибшей.

Клименко отметил, что после совершения преступления мужчина пытался скрыться от правосудия за границей в надежде, что впоследствии поиски утихнут. Преступника нашли на 18 сутки розыскных действий. Экспертиза подтвердила его вину, а сам задержанный признался в совершении преступления.

Напомним, в Киеве суд арестовал 51-летнего мужчину по подозрению в жестоком избиении и изнасиловании женщины.

В Одесской области мужчина изнасиловал свою 10-летнюю родственницу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Источник: Игорь Клименко
Игорь Клименко, Убийство, Изнасилование, МВД
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