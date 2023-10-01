Россия ударила по Кривому Рогу из БпЛА, а по Никополю – из тяжелой артиллерии

Ночью 1 октября российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и тяжелой артиллерией.

Обновлено 1 октября в 07:38. Кривой Рог россияне атаковали беспилотниками.

Один уничтожили защитники из ПВК Восток.

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Но, к сожалению, произошли и попадания по гражданской инфраструктуре.

Есть разрушения. Возник пожар – спасатели огонь локализовали.

Никополь агрессор обстреливал из тяжелой артиллерии. Ударил и по Великомихайловской общине Синельниковского района.

Повреждены линии электропередачи и газопровод.

Повсюду обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, что утром 27 сентября украинские военные уничтожили вражеский беспилотник над Днепропетровской областью.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 584-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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