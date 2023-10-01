Татьяна Забожко, редактор ленты
Татьяна Забожко, редактор ленты
Россия ударила по Кривому Рогу из БпЛА, а по Никополю – из тяжелой артиллерии
Ночью 1 октября российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и тяжелой артиллерией.
Обновлено 1 октября в 07:38. Кривой Рог россияне атаковали беспилотниками.
Один уничтожили защитники из ПВК Восток.
Но, к сожалению, произошли и попадания по гражданской инфраструктуре.
Есть разрушения. Возник пожар – спасатели огонь локализовали.
Никополь агрессор обстреливал из тяжелой артиллерии. Ударил и по Великомихайловской общине Синельниковского района.
Повреждены линии электропередачи и газопровод.
Повсюду обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, что утром 27 сентября украинские военные уничтожили вражеский беспилотник над Днепропетровской областью.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 584-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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