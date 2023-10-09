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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В харьковском Фельдман-Экопарке погибли все животные контактной зоны: что произошло

Фельдман Екопарк

На Харьковщине в Фельдман-Экопарк погибли все животные контактной зоны для самых маленьких: кролики, морские свинки и другие пушистики. В администрации заявили об отравлении.

Об этом сообщается на официальной Facebook-странице зоопарка.

Вскрытие показало, что животных отравили мышьяком.

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– Трудно понять мотивы того, кто это сделал. Неприятно осознавать, что по улицам нашего города где-то ходит человек, который ничем не лучше российских военных, которые убивали наших животных в начале полномасштабной войны. К сожалению, начатый ими экоцид продолжается, и это — очередное звено, – говорится в сообщении.

В администрации Фельдман-Экопарк, также сообщили, что написали заявление в полицию и призвали жителей Харьковщины быть внимательными к своим животным.

– Надеемся, что расследование прольет свет на это преступление. А пока будьте особенно внимательны к своим питомцам, очень не хотелось бы, чтобы такая трагедия повторилась где-то еще. Хороших людей значительно больше, чем этих извергов, но бед они способны наделать очень много, – отметили в сообщении.

Напомним, Фельдман-Экопарк возобновил свою работу 1 июня 2023 года на 462 день полномасштабной войны. В результате российских обстрелов Экопарк был почти уничтожен, а часть животных погибла.

Впрочем, администрация восстановила одну локацию на День защиты детей и продолжала отстраивать остальную часть зоопарка.

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Фото: Фельдман Экопарк/Facebook

Зоопарк, Отравление, Харьковская область
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