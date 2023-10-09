У харківському Фельдман-Екопарку загинули всі тварини контактної зони: що сталося

На Харківщині у Фельдман-Екопарку загинули усі тварини контактної зони для найменших: кролики, морські свинки та інші пухнастики. В адміністрації заявили про отруєння.

Про це повідомляють на офіційній Facebook-сторінці зоопарку.

Розтин показав, що тварин отруїли миш’яком.

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– Важко зрозуміти мотиви того, хто це зробив. Неприємно усвідомлювати, що вулицями нашого міста десь ходить особа, яка нічим не краща за російських військових, які вбивали наших тварин на початку повномасштабної війни. На жаль, започаткований ними екоцид триває, і це – чергова ланка, – йдеться у повідомленні.

В адміністрації Фельдман-Екопарку, також повідомили що написали заяву до поліції та закликали мешканців Харківщини бути уважними до своїх тварин.

– Сподіваємось, що розслідування проллє світло на цей злочин. А поки будьте особливо уважні до своїх вихованців, дуже не хотілося б, щоб така трагедія повторилася десь ще. Хороших людей значно більше, ніж цих нелюдів, але бід вони здатні наробити дуже багато, – зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, Фельдман-Екопарк відновив свою роботу 1 червня 2023 року на 462 день повномасштабної війни. Внаслідок російських обстрілів Екопарк був майже знищений, а частина тварин загинула.

Втім адміністрація відновила одну локацію на День захисту дітей і продовжувала відбудовувати решту зоопарку.

Фото: Фельдман Екопарк/Facebook

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