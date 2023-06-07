Оккупанты не дали спасти зоопарк и сбежали с награбленным: мэр Новой Каховки о последствиях подрыва ГЭС

В результате подрыва Каховской ГЭС и затопления Новой Каховки пока нет информации о пострадавших, но местный зоопарк был немедленно затоплен.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

По его словам, последствия от подрыва Каховской ГЭС демонстрируют, что значительная часть города и окрестных сел уже затоплены.

— Новая Каховка находится в полукилометре от Каховской ГЭС. Левый берег наклонный. Поэтому, после разрушения вода немедленно начала затапливать левый берег. И где-то уже 8 часов утра вода затопила большую парковую территорию, 12 га спортивного комплекса. Затопило Сказочную дубраву, это у нас зоопарк; летний кинотеатр; начало затапливать наш дворец культуры. В зоне рекреации также находится яхт-клуб, лодочная станция, база отдыха Катрин, — сказал он.

Коваленко добавил, что вся территория до проспекта Днепровского до 9 часов утра уже была затоплена.

— К сожалению, досадная ситуация произошла. Погибли животные в нашем зоопарке, поскольку враг не пускал в ночной период, чтобы там находился сторож, а работников только днем могли пускать. И конечно, когда подошли туда работники, то туда уже не было доступа, поскольку это нижняя часть парковой территории, она была немедленно затоплена, — сказал мэр.

Городской голова добавил, что улицы в Новой Каховке расположены параллельно Днепру, и уже во второй половине дня вода поступила на третий ряд улиц.

Сейчас, по его словам, резкого повышения уровня воды не наблюдается.

— В жилом секторе, между пр-т. Днепровским и ул. Исторической вода находится в подвалах, отключение электроэнергия. В этой части города, к сожалению, водозаборы затоплены, которые подавали воду в старую часть города. И часть воды попала в канализационные стоки, поэтому неизвестно куда она (вода, — Ред.) дойдет и в каком количестве, — сказал он.

Он добавил, что пока нет информации о погибших гражданских, а российские военные практически оставили прибрежную территорию города.

— Жители заметили, как они (оккупанты, — Ред.) вывозили из помещений интерната, скорее всего, разграбленное имущество. Там стиральные машины были. Это единственное, что они делали, — добавил Коваленко.

Мэр Новой Каховки добавил, что оккупанты не проводили никакой эвакуации горожан, а людям приходилось самостоятельно покидать местность.

Напомним, ранее стало известно, что в Новой Каховке из-за подрыва ГЭС российскими оккупантами затопило зоопарк Сказочная дубрава. В нем проживало около 300 животных.

Со стороны оккупантов были обнародованы заявления, в которых Россия отрицает гибель животных в зоопарке в Новой Каховке, поскольку, по версии российских пропагандистов, никакого зоопарка в городе якобы нет.

Фото: Новая Каховка

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