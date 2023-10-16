Пытали украинцев на Херсонщине: СБУ объявила подозрения еще 57 коллаборантам

Служба безопасности Украины разоблачила еще 57 коллаборантов, которые работали на “управление МВД РФ” на левобережье Херсонщины.

По данным следствия, подбором так называемых кадров занималась российская ФСБ. После утверждения на “должностях” им выдавали форменную одежду российского образца и огнестрельное оружие, что позволяло им проводить карательные мероприятия против гражданского населения.

Во время таких рейдов оккупанты вместе со своими приспешниками похищали людей посреди улицы и бросали в застенки, где применяли пытки, в частности током, и в течение длительного времени оставляли без воды.

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Так оккупанты фабриковали дела против украинцев, которых не могли склонить к сотрудничеству, или заставляли признать причастность к партизанскому движению.

Всем 57 предателям сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории). Ниже — весь список.

Сейчас они находятся на временно оккупированной части Херсонщины, продолжаются мероприятия для привлечения их к ответственности.

Источник : СБУ

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