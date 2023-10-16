Катували українців на Херсонщині: СБУ оголосила підозри ще 57 колаборантам

Служба безпеки України викрила ще 57 колаборантів, які працювали на “управління МВС РФ” на лівобережжі Херсонщини.

За даними слідства, підбором так званих кадрів займалася російська ФСБ. Після затвердження на “посадах” їм видавали формений одяг російського зразка та вогнепальну зброю, що дозволяло їм проводити каральні заходи проти цивільного населення.

Під час таких рейдів окупанти разом зі своїми поплічниками викрадали людей посеред вулиці та кидали до катівень, де застосовували тортури, зокрема струмом, і протягом тривалого часу залишали без води.

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Так окупанти фабрикували справи проти українців, яких не могли схилити до співпраці, або змушували визнати причетність до партизанського руху.

Усім 57 зрадникам повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території). Нижче – весь перелік.

Наразі вони перебувають на тимчасово окупованій частині Херсонщини, тривають заходи для притягнення їх до відповідальності.

Джерело : СБУ

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