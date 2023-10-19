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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Гучно надвечір: у Сумах пролунав вибух

вибух дим
Фото: Getty Images

У Сумах пізно ввечері чути вибухи. В області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють Telegram-пабліки. Офіційного підтвердження наразі немає.

Стежиємо за ситуацією. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що є загроза застосування ударних БпЛА.

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Нагадаємо, що орієнтовно о пів на шосту ранку 8 вересня російські війська завдали ракетного удару по житловому сектору в районі Козацького проспекту міста Суми.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 602-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Суми
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