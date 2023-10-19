Потребує перевіркиМаліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Гучно надвечір: у Сумах пролунав вибух
У Сумах пізно ввечері чути вибухи. В області було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють Telegram-пабліки. Офіційного підтвердження наразі немає.
Стежиємо за ситуацією. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що є загроза застосування ударних БпЛА.
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Нагадаємо, що орієнтовно о пів на шосту ранку 8 вересня російські війська завдали ракетного удару по житловому сектору в районі Козацького проспекту міста Суми.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 602-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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