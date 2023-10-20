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Анастасия Кожушко, редактор ленты

СБУ передала дело митрополита УПЦ МП Павла в суд

СБУ передала дело митрополита УПЦ МП Павла в суд
Фото: СБУ

Служба безопасности завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении настоятеля Киево-Печерской лавры Павла (Петра Лебедя), известного как Паша-Мерседес.

Следователи установили, что Паша-Мерседес неоднократно публично отрицал существование Украины как суверенного государства.

Также он называл российскую вооруженную агрессию против Украины “гражданским конфликтом”, который продолжается с 2014 года.

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— Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий клирика. Расследование проводили под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры. Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины, — рассказали в ведомстве.

Митрополита обвиняют по двум статьям УКУ:

  • Ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно);
  • Ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно).

Санкции статей предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержание митрополита Павла

Напомним, еще 1 апреля митрополиту УПЦ (МП) Павлу вручили подозрение в “нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений” и “глорификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины”.

После этого суд отправил Петра Лебедя под круглосуточный домашний арест по подозрению в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании российской агрессии против Украины.

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СБУ передала дело митрополита УПЦ МП Павла в суд

Источник: СБУ
агенти Кремля, Киево-Печерская лавра, Російська агресія, СБУ, УПЦ МП
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