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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

СБУ передала справу митрополита УПЦ МП Павла до суду

СБУ передала справу митрополита УПЦ МП Павла до суду
Фото: СБУ

Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебідя), відомого як Паша-Мерседес. 

Слідчі встановили, що Паша-Мерседес неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави. 

Також він називав російську збройну агресію проти України “громадянським конфліктом”, який триває з 2014 року. 

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– Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика. Розслідування проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України, – розповіли у відомстві. 

Митрополита обвинувачують за двома статтями ККУ:

  •  ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно); 
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, вчинене службовою особою повторно). 

Санкції статей передбачають до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Затримання митрополита Павла

Нагадаємо, ще 1 квітня митрополиту УПЦ (МП) Павлу вручили підозру в “порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань” та “глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України”.

Після цього суд відправив Петра Лебедя під цілодобовий домашній арешт через підозру у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні російської агресії проти України.

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Джерело: СБУ
агенти Кремля, Києво-Печерська лавра, Російська агресія, СБУ, УПЦ МП
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