В центре Киева ножом ранили военного: полиция ищет злоумышленников

Вчера вечером в центре Киева неизвестные с ножом напали на военнослужащего, который шел по территории ботанического сада.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Происшествие произошло вчера. Около 22:00 часов в Шевченковское управление полиции позвонили врачи, которые сообщили, что на улице Назаровской обнаружен военный с ножевым ранением. Мужчину немедленно госпитализировали, а на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

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У военного ранение грудной клетки.

Предварительно установлено, что мужчина шел по территории ботанического сада, где на него напали неизвестные и нанесли три удара ножом. Сейчас правоохранители ищут злоумышленников — просматривают записи с уличных камер видеонаблюдения и опрашивают вероятных свидетелей.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 — умышленное тяжкое телесное повреждение Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Источник : Нацполиция

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