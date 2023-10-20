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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У центрі Києва ножем поранили військового: поліція шукає зловмисників

У центрі Києва ножем поранили військового: поліція шукає зловмисників
Фото: Depositphotos

Вчора ввечері у центрі Києва невідомі з ножем напали на військовослужбовця, який йшов територією ботанічного саду.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Подія сталася вчора. Близько 22:00 години до Шевченківського управління поліції зателефонували лікарі, які повідомили, що на вулиці Назарівській виявлено військового з ножовим пораненням. Чоловіка негайно госпіталізували, а на місце події прибула слідчо-оперативна група.

Зараз дивляться

У військового поранення грудної клітки.

Попередньо встановлено, що чоловік йшов територією ботанічного саду, де на нього напали невідомі та завдали три удари ножем. Зараз правоохоронці шукають зловмисників – переглядають записи з вуличних камер відеоспостереження та опитують ймовірних свідків.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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Джерело: Нацполіція
Київ, Напад, Нацполіція, українські військові
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