Прятался в подвале ТЦК: на Харьковщине нашли военкома, сбежавшего с деньгами уклонистов
На Харьковщине во время обысков в подвале районного военкомата нашли его начальника, который сбежал с деньгами, полученными от уклонистов.
Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ НП в Харьковской области Сергей Болвинов.
По его словам, руководитель районного ТЦК в сговоре с начальником военно-врачебной комиссии за $6 500 делали непригодными к службе мужчин, которые пытались избежать мобилизации.
— Вместе они продавали мужчинам документы о том, что те якобы прошли ВВК и имеют отметку о непригодности. Также оформляли все необходимые бумаги для выезда за границу, — рассказал Болвинов.
Он отметил, что они активно разыскивали потенциальных беглецов и симулянтов с помощью третьих лиц. И такого посредника, который получал деньги, полиция задержала с поличным еще в мае.
Соответственно, следователи владеют полной информацией о том, как распределялись деньги, полученные от уклонистов.
— Долго скрываться полковнику в подвале ТЦК не удалось. Мы нашли его во время обыска помещения ТЦК. Там он прятался вместе с рюкзаком, в котором хранил дубликаты печатей. Экспертиза показала, что именно их использовали на документах, которые шли “на продажу”, — уточнил Болвинов.
Подозрение военкому вручали в больнице, где он находится якобы из-за проблем с сердцем.
На очереди — избрание меры пресечения как ему, так и руководителю ВВК.
Фото: Сергій Болвінов
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