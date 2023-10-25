Прятался в подвале ТЦК: на Харьковщине нашли военкома, сбежавшего с деньгами уклонистов

На Харьковщине во время обысков в подвале районного военкомата нашли его начальника, который сбежал с деньгами, полученными от уклонистов.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ НП в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, руководитель районного ТЦК в сговоре с начальником военно-врачебной комиссии за $6 500 делали непригодными к службе мужчин, которые пытались избежать мобилизации.

Сейчас смотрят

— Вместе они продавали мужчинам документы о том, что те якобы прошли ВВК и имеют отметку о непригодности. Также оформляли все необходимые бумаги для выезда за границу, — рассказал Болвинов.

Он отметил, что они активно разыскивали потенциальных беглецов и симулянтов с помощью третьих лиц. И такого посредника, который получал деньги, полиция задержала с поличным еще в мае.

Соответственно, следователи владеют полной информацией о том, как распределялись деньги, полученные от уклонистов.

— Долго скрываться полковнику в подвале ТЦК не удалось. Мы нашли его во время обыска помещения ТЦК. Там он прятался вместе с рюкзаком, в котором хранил дубликаты печатей. Экспертиза показала, что именно их использовали на документах, которые шли “на продажу”, — уточнил Болвинов.

Подозрение военкому вручали в больнице, где он находится якобы из-за проблем с сердцем.

На очереди — избрание меры пресечения как ему, так и руководителю ВВК.

Фото: Сергій Болвінов

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.