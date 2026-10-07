Кофе в Украине за последние два года существенно подорожал. На его стоимость повлияли как внутренние экономические факторы, так и мировые цены на кофейное сырье. В 2025 году стоимость сырья на международных рынках фактически удвоилась по сравнению с 2024 годом.

В 2026 году ситуация на мировом рынке несколько изменилась, поскольку цены на сырье снизились примерно на 25% от пиковых значений. Однако это пока не означает возвращения кофе к прежней стоимости.

На мировом рынке сохраняется напряженная ситуация с запасами арабики, а цены остаются чувствительными к урожаю и поставкам из стран-производителей.

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Что будет с ценами на кофе и какой продукт выбирают украинцы, читайте в материале Фактов ICTV.

Цены на кофе в Украине: почему продукт подорожал

Как рассказала заместитель генерального директора по развитию бизнеса и маркетингу Ascania FMCG Инна Сирченко для издания NV, за последние два года украинский рынок кофе одновременно ощутил влияние внутренней инфляции и высокой стоимости сырья на мировом рынке.

В 2025 году цены на кофейное сырье достигли пиковых значений, фактически удвоившись по сравнению с 2024 годом. В 2026-м они снизились примерно на четверть от максимальных уровней, однако остаются важным фактором формирования стоимости готовой продукции.

При этом украинцы не стали массово отказываться от кофе из-за его подорожания. Аналитика Ascania FMCG показывает, что в течение последних пяти лет потребление кофе в Украине в расчете на одного человека растет.

Однако поведение покупателей изменилось. По данным Инны Сирченко, в первом полугодии 2026 года потребление кофе в более дешевом ценовом сегменте в национальных сетях увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Средний ценовой сегмент вырос на 7%, тогда как премиальный — только на 2%. Поэтому покупатели стали внимательнее следить за своими расходами. Они не обязательно выбирают самый дешевый кофе, но все чаще сравнивают цену и качество и меньше готовы переплачивать только за известный бренд.

Из-за этого украинские потребители стали легче переходить между торговыми марками и пробовать новые продукты.

Украинский рынок кофе меняется

Еще одна тенденция касается импорта. За первое полугодие 2026 года Украина импортировала 30,2 тыс. тонн кофе. За аналогичный период 2024 года этот показатель составлял 30 тыс. тонн.

Но изменилась структура импорта. Поставки необжареного кофе увеличились с 13,3 до 15,7 тыс. тонн, то есть на 18%. Его доля в общем импорте выросла с 44% до 52%.

По оценке Сирченко, это указывает на развитие украинского производства. Все больше зеленого кофе ввозят как сырье, а обжарка, производство и упаковка готовой продукции происходят уже в Украине.

На рынке соответственно появляется больше локальных брендов, которые конкурируют не только ценой, но и качеством.

Сколько стоит кофе: украинцы экономят не на всех форматах

Изменения в поведении покупателей заметны не только в выборе ценового сегмента. Украинцы одновременно стали активнее покупать отдельные форматы кофе, которые не относятся к самым дешевым.

В первом полугодии 2026 года потребление кофе в капсулах увеличилось на 28%, а продажи в гривневом выражении выросли на 40%.

Еще быстрее росла категория дрип-кофе. Ее потребление увеличилось на 171%, а продажи в гривне выросли примерно на 200%.

На первый взгляд, это противоречит переходу части покупателей в более дешевый сегмент. На самом деле украинцы стали избирательнее в том, за что именно готовы платить больше.

Кофе может стоить дороже, если покупатель получает вместе с ним удобство, скорость приготовления или стабильный результат. Поэтому один и тот же человек может покупать дешевый кофе для ежедневного использования и выбирать капсулы или дрип в ситуациях, когда важны скорость и удобство.

Что происходит с ценами на кофе в мире

На мировом рынке ситуация остается неоднозначной. Издание Reuters сообщило, что трейдеры готовятся поставить значительные объемы бразильской арабики на склады биржи ICE. Это важно для рынка, поскольку запасы сертифицированной арабики на ICE упали до менее 220 тыс. мешков. Это самый низкий уровень за 26 лет.

Именно дефицит запасов на биржевых складах остается одной из причин, почему цена арабики держится на высоком уровне. В июле фьючерсы поднимались выше $3,5 за фунт, а в сентябре оставались около $3 за фунт.

Трейдеры ожидают поставок около 300 тыс. мешков. Однако этого недостаточно, чтобы вернуть запасы к уровню, который участники рынка считают комфортным, но увеличение биржевых запасов способно оказывать давление на цены.

Сколько стоит 1 кг качественного кофе в Украине и мире

По состоянию на 7 октября 2026 года мировые цены на зеленый кофе (необжаренные зерна) по фьючерсным контрактам на международных биржах составляют около $6,53 за 1 кг арабики и $3,58 за 1 кг робусты.

Мы проверили актуальные цены на зерновой кофе в Украине. За 1 кг продукции покупателям приходится платить примерно от 580 до 1 500 грн. Стоимость зависит от состава и качества зерна, степени обжарки, бренда и фасовки.

На рынке широко представлены смеси арабики и робусты, поэтому само название сорта не всегда определяет конечную цену. Имеет значение и соотношение этих двух видов кофе. Ведь арабика дороже, а добавление робусты позволяет снизить стоимость смеси. Также цена за килограмм может отличаться в зависимости от того, продается кофе в упаковке 1 кг или меньшими пачками.

Почему растут цены на кофе в мире

Одной из главных причин высоких цен остается низкий уровень запасов. На него повлияли задержки со сбором урожая и проблемы, связанные с экстремальными погодными условиями.

На рынке ожидают увеличения предложения бразильского кофе. Reuters обращает внимание на резкий рост поставок бразильского кофе в Бельгию, в частности в августе они увеличились на 245,3% в годовом выражении — до 31,5 тыс. тонн.

Если значительные объемы кофе действительно попадут в биржевые запасы, это способно ослабить ценовое давление.

Что будет с ценами на кофе до конца 2026 года

Сейчас мировые цены на кофейное сырье уже отошли от пиковых значений 2025 года. Ожидаемое увеличение поставок из Бразилии также способно ослабить давление на рынок.

С другой стороны, биржевые запасы арабики остаются очень низкими. Поэтому любые проблемы с новым урожаем или поставками способны снова поддержать высокие цены.

Для Украины это означает, что стоимость кофе будет зависеть не только от международных котировок. Важными останутся курс валют, расходы импортеров и производителей, а также поведение украинских покупателей.

По данным Инны Сирченко, украинский потребитель уже адаптируется к высокой стоимости кофе, поэтому чаще выбирает более доступные бренды, переходит между торговыми марками, покупает кофе разных форматов в зависимости от ситуации и при этом не отказывается от самого продукта.

Поэтому главное изменение на украинском рынке заключается не только в стоимости кофе. Меняется то, как украинцы готовы за него платить.

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