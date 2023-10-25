В ночь на 25 октября российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине.

Страну атаковали 11 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, которые россияне выпустили из Приморско-Ахтарска Краснодарского края РФ.

Противовоздушная оборона работала в Черкасской, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях.

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К сбитию дронов-камикадзе были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.

В конце концов противовоздушная оборона ликвидировала все 11 Шахедов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 609-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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