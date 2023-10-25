Татьяна Забожко, выпускающий редактор
2 мин.
ПВО ночью уничтожила все 11 Шахедов – Генштаб
В ночь на 25 октября российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине.
Страну атаковали 11 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, которые россияне выпустили из Приморско-Ахтарска Краснодарского края РФ.
Противовоздушная оборона работала в Черкасской, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях.
Сейчас смотрят
К сбитию дронов-камикадзе были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.
В конце концов противовоздушная оборона ликвидировала все 11 Шахедов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 609-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.