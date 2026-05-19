В среду, 20 мая, не будут применять графики отключения электроснабжения на территории Украины.

Графики отключения света на 20 мая не будут действовать

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

По информации компании, не планируют применять графики отключения электричества по Украине в среду, 20 мая.

Сейчас смотрят

В то же время в Укрэнерго призывают потребителей ограничить пользование мощными электроприборами в вечерние часы – в период с 18:00 до 22:00.

Какая ситуация в энергосистеме Украины

По состоянию на утро 19 мая, были обесточены потребители в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областях в результате российских дроновых атак и артиллерийских обстрелов энергетической инфраструктуры прифронтовых регионов.

По данным Укрэнерго, ясная погода во многих регионах Украины приводит к высокой эффективности работы бытовых солнечных электростанций и соответствующему уменьшению объема энергопотребления из общей сети.

Кроме этого, в компании просят людей потреблять электроэнергию бережливо. В Укрэнерго отмечают, что не стоит включать несколько мощных электроприборов одновременно в вечерние часы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.