Украина заявила, что США стремятся получить передачу технологий и доступ к правам интеллектуальной собственности от Киева в рамках соглашения о дронах (Drone Deal), которое в настоящее время ожидает одобрения на высшем политическом уровне.

Об этом сообщило лицо, знакомое с ходом переговоров, пишет Bloomberg.

США заинтересовались украинскими боевыми дронами

По словам собеседника, Министерство обороны США попросило провести испытания ряда украинских оборонных разработок, в частности дронов и систем радиоэлектронной борьбы, поскольку Вашингтон рассматривает возможность их закупки для военного использования.

Как добавил источник, соглашение еще не финализировано.

Рост интереса со стороны США свидетельствует о том, что крупнейшая армия мира стремится воспользоваться опытом в сфере дронов, который Украина приобрела за четыре года борьбы против российского вторжения.

Благодаря сочетанию новых технологий и тактик украинские силы смогли наносить удары вглубь территории России, сдерживать, а в некоторых случаях даже отбрасывать назад продвижение более многочисленной армии Москвы на поле боя.

ВСУ также могут наносить значительный ущерб нефтяным объектам, которые помогают финансировать военную машину Кремля.

Во время переговоров с США Украина подчеркивала, что ее вооружение уже прошло масштабную проверку в боевых условиях, однако Вашингтон хочет оценить эти разработки внутри страны с участием собственных военных, прежде чем двигаться дальше.

По словам источника, США также заинтересованы в получении доступа к критически важным технологиям и, потенциально, к правам интеллектуальной собственности, что позволило бы им воспроизводить это оборудование.

В начале этого месяца США направили Киеву проект письма о намерениях с запросом на проведение испытаний украинской военной продукции.

В случае отбора систем могут быть заключены контракты, сообщил еще один человек, знакомый с вопросом.

По словам собеседника, документ не содержит конкретных деталей или масштаба потенциальной сделки и не является полноценным соглашением.

— В результате работы с Государственным департаментом и Пентагоном был разработан проект рамочного документа, который в настоящее время рассматривается обеими сторонами на различных институциональных уровнях, — заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина. Мы настроены на взаимовыгодное сотрудничество, которое укрепит потенциал наших Вооруженных сил.

Посольство Украины отказалось отвечать на конкретные вопросы о механизмах передачи технологий. В Пентагоне не ответили на запрос о комментарии.

Украина развила военные технологии

Киев и Вашингтон начали переговоры по соглашению о поставках украинского вооружения в США еще несколько лет назад — после того, как Украина подверглась российскому нападению.

С тех пор Украина стремительно развила передовые военные технологии, прежде всего беспилотники, которые оказались критически важными в войне.

Военные планировщики в Киеве делают ставку на эти технологии, чтобы иметь возможность противостоять значительно более сильному противнику как по численности личного состава, так и по экономическим ресурсам.

Эти достижения также получили одобрительные оценки от администрации США. Министр армии США Дэн Дрисколл назвал операционную систему украинской сети дронов “абсолютно невероятной”.

— Она полностью интегрирует каждый дрон, каждый датчик и каждую огневую платформу в единую сеть, — сказал Дрисколл в этом месяце на слушаниях в Комитете Сената США по вооруженным силам. У нас такого нет.

По словам представителя отрасли, пожелавшего остаться анонимным, проект документа, по всей видимости, построен не как традиционное соглашение о передаче технологий, а как механизм, который позволит американским военным тестировать и оценивать украинские системы для формирования собственных будущих требований.

Кроме того, США могут быть заинтересованы в технологическом компоненте, который является уникальным для Украины: системах конечного наведения на основе искусственного интеллекта, навигации без GPS, защищенных от подавления каналах передачи данных, а также в проверенной в боях доктрине их применения.

Пентагон также может использовать украинские системы в качестве базы для сравнения с американскими разработками.

