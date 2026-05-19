В июне 2026 года в Украине продолжают действовать основные программы финансовой поддержки населения, реализуемые международными организациями, гуманитарными миссиями и благотворительными фондами.

Речь идет о системах выплат, направленных на помощь людям, пострадавшим в результате войны или оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

На Фактах ICTV читайте, какие выплаты можно получить в июне 2026 года, кто имеет право на помощь и на каких условиях она предоставляется.

Сейчас смотрят

Помощь от международных организаций с 1 июня: кто может получить

С 1 июня 2026 года финансовая поддержка остается доступной для широкого круга граждан, прежде всего для тех, кто больше всего пострадал из-за войны.

К основным категориям получателей относятся:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

пенсионеры;

люди с инвалидностью;

многодетные семьи;

жители прифронтовых и недавно деоккупированных территорий;

граждане, лишившиеся жилья или стабильного дохода.

Особое внимание программы уделяют социально уязвимым группам: одиноким пожилым людям, одиноким родителям и семьям с детьми с инвалидностью.

Как правило, денежная помощь украинцам в июне 2026 года рассчитана на период от одного до трех месяцев, иногда — до шести месяцев. Средства поступают на банковские счета или через отделения Укрпочты.

Важно: международные организации никогда не запрашивают PIN-коды или данные банковских карт — такие обращения являются мошенничеством.

Денежная помощь с 1 июня от Эстонского совета по делам беженцев

Эстонский совет по делам беженцев в Украине продолжает реализацию программы гуманитарной денежной поддержки, направленной на помощь людям, пострадавшим от войны и проживающим в прифронтовых регионах или на территориях, где ведутся или велись боевые действия.

Денежная помощь по приоритетам (ДПП) — это форма финансовой поддержки, предоставляемая в виде наличных выплат людям, чья способность обеспечивать базовые потребности существенно снизилась из-за последствий войны.

Программа учитывает различные жизненные ситуации, в частности:

проживание вблизи линии фронта;

вынужденное перемещение или недавнюю эвакуацию;

разрушение или повреждение имущества в результате обстрелов;

длительное перемещение и повышенную уязвимость домохозяйств.

Полученные средства можно направлять на самые необходимые расходы: продукты питания, медикаменты, одежду и средства гигиены. Право на участие в программе определяется в зависимости от места проживания, социально-экономического положения семьи и уровня уязвимости.

Выплаты осуществляются через официальные и безопасные каналы — банковские переводы или получение наличных в установленных финансовых учреждениях.

Размер помощи зависит от категории получателей:

жители прифронтовых территорий могут получить единовременную выплату в размере 10 800 грн на человека (на период до шести месяцев);

люди, которые недавно эвакуированы или пострадали от обстрелов, — 12 300 грн на человека (на период до трех месяцев);

наиболее уязвимые ВПЛ, которые не получают государственных выплат, — ежемесячно 2 000 грн на взрослого и 3 000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.

Регистрация проводится через местные общины и онлайн-каналы для жителей труднодоступных районов. Рекомендуется регулярно проверять информацию об обновлениях программы и наличии финансирования.

Денежная помощь от Норвежского совета по делам беженцев

В июне 2026 года Норвежский совет по делам беженцев не принимает новые заявки на финансовую помощь.

Норвежский совет по делам беженцев сообщает, что выплаты по заявкам со статусом “на рассмотрении” в настоящее время продолжаются в пределах доступного финансирования. В то же время подчеркивается, что наличие этого статуса не означает автоматического получения помощи для всех домохозяйств.

Ожидается, что обработка всех соответствующих выплат будет завершена в течение мая–июня. Организация приносит извинения за задержки и связанные с этим неудобства.

Также отмечается, что заявители, чьи обращения еще находятся в процессе рассмотрения, могут параллельно подавать заявки на поддержку в другие гуманитарные программы. В случае если заявка впоследствии будет отобрана для предоставления помощи, ее рассмотрение будет происходить в соответствии со стандартной процедурой.

Денежная помощь от Красного Креста в июне 2026 года

В 2026 году Красный Крест продолжает реализацию обновленной системы финансовой поддержки, заменившей прежние форматы многоцелевой помощи.

В июне 2026 года программа действует в наиболее пострадавших областях: Харьковской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Николаевской и Одесской.

Основные направления поддержки:

Помощь жителям прифронтовых территорий — около 10 800 грн на человека (одноразово, на шесть месяцев).

Помощь эвакуированным — примерно 12 300 грн на человека (на первые три месяца после переезда).

Помощь пострадавшим от обстрелов — 12 300 грн на человека для восстановления базовых потребностей.

Поддержка ВПЛ, которые долго не могут вернуться домой — от 2 000 до 3 000 грн ежемесячно в зависимости от категории.

Регистрация проводится через местные органы власти и партнерские гуманитарные структуры.

Выплаты в июне 2026 года от ООН

В апреле 2026 года УВКБ ООН изменило подход к денежной поддержке, заменив программу многоцелевой помощи (MPCA) на систему Денежная помощь по приоритетам (ДПП). Это означает переход к более строгому отбору: теперь выплаты получат только наиболее уязвимые категории, а не все, кто ранее мог претендовать на поддержку.

В целом помощь направлена на ВПЛ, людей, вернувшихся домой, и пострадавших от войны, но право на нее теперь определяется по уровню потребностей, а не только по статусу.

Основные изменения:

Прифронтовые районы (0–50 км): отбор стал более строгим, учитывается не только место проживания, но и степень уязвимости.

Эвакуированные (ДПП 2): 12 300 грн на человека (единовременная выплата за три месяца).

Пострадавшие от обстрелов (ДПП 3): 12 300 грн на человека (одноразово за три месяца).

Наиболее уязвимые ВПЛ (ДПП 4): ежемесячно 2 000 грн на взрослого и 3 000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.

Лица, которые вернулись: около 10 800 грн в общей сложности (3 600 грн в месяц в течение трех месяцев).

Внутренне перемещенные лица, соответствующие критериям программы, проходят проверку в центрах регистрации УВКБ ООН через партнерские организации. Там проводится собеседование и подтверждение соответствия условиям получения помощи.

Подать заявку также можно онлайн — через электронную форму (Google-очередь). Информацию о регистрации и записи нужно проверять на сайте r2p.org.ua. Там же размещен перечень центров и пунктов регистрации, где можно выбрать ближайшее место и получить подробности о записи.

Офлайн-центры регистрации работают в следующих областях: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская, Львовская, Ивано-Франковская, Черкасская и Винницкая.

Денежная помощь от ЮНИСЕФ в 2026 году

ЮНИСЕФ в настоящее время не проводит регистрацию на программы помощи или раздачу подарочных наборов через соцсети или онлайн.

Денежная помощь украинцам с 1 июня 2026 года от Каритас

Пресс-служба Каритас Украина сообщила NV, что организация совместно с девятью местными отделениями реализует масштабный проект Многопрофильная помощь пострадавшим от войны в Украине. Инициатива финансируется при поддержке США ($77 млн) и рассчитана на охват около 500 тыс. человек, среди которых более 100 тыс. — внутренне перемещенные лица.

Сейчас продолжается второй этап программы, который охватывает прифронтовые и пострадавшие регионы: Харьковскую, Запорожскую, Донецкую, Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую, Черниговскую и Полтавскую области.

Поддержка в первую очередь направлена на людей, пострадавших в результате войны: внутренне перемещенных лиц, жителей прифронтовых и разрушенных общин, а также семьи, потерявшие жилье или источник дохода. Приоритет отдается наиболее уязвимым категориям — пожилым людям, лицам с инвалидностью, многодетным семьям и одиноким родителям.

В рамках проекта предусмотрено 34 различных вида поддержки, объединенных в четыре ключевых направления:

Жилье: ремонт поврежденного жилья, компенсация аренды, утепление, подготовка к отопительному сезону, оплата коммунальных услуг и восстановление жилищной инфраструктуры.

Вода, санитария и гигиена: обеспечение питьевой водой, восстановление водоснабжения, поддержка водоканалов и установка систем фильтрации и резервного питания.

Защита и психосоциальная поддержка: работа транзитных центров, психологическая помощь, юридические консультации, восстановление документов, кейс-менеджмент и кризисное реагирование.

Восстановление доходов: поддержка для самообеспечения, в частности помощь в ведении хозяйства, закупке семян и инвентаря, обучении и развитии навыков для возобновления трудовой деятельности.

Чтобы подать заявку на участие в программе, необходимо обратиться в местные организации Каритас в регионах или дождаться выезда мобильных бригад в населенные пункты. Также консультации предоставляет горячая линия Каритас Украины: 0−800−336−734.

В пресс-службе подчеркивают, что проект построен как комплексная система поддержки, ведь потребности людей, пострадавших от войны, часто сочетают сразу несколько проблем — от потери жилья до психологических и финансовых трудностей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.